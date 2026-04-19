Τα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα στη Σαουδική Αραβία για τον Γκουστάβο Πογέτ φαίνεται πως παίρνουν πλέον σάρκα και οστά, καθώς ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται μια «ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Καλίτζ, ως αντικαταστάτης του Γιώργου Δώνη που θα είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 58χρονος προπονητής αναμένεται σύντομα στη Σαϊχάτ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να πιάσει άμεσα δουλειά, έχοντας μπροστά του τα τελευταία επτά παιχνίδια της σεζόν. Παράλληλα, στο τραπέζι υπάρχει και η προοπτική συνέχισης της συνεργασίας, με σχετική ρήτρα που μπορεί να επεκτείνει το συμβόλαιο για έναν ή ακόμη και δύο επιπλέον χρόνους.

Στο νέο του περιβάλλον, ο Πογέτ θα συναντήσει γνώριμα πρόσωπα από την κοινή τους παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, όπως οι Μασούρας, Κουρμπέλης και Φορτούνης, οι οποίοι μάλιστα φέρονται να έχουν εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για εκείνον προς τη διοίκηση της ομάδας.

Πριν από αυτή την εξέλιξη, ο Ουρουγουανός είχε περάσει από την Τζεονμπούκ στη Νότια Κορέα, οδηγώντας την σε μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση νταμπλ.