Ανατροπή στην υπόθεση της φωτιάς στο Άλσος Βεΐκου χθες Πέμπτη (5/6) και την σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου φέρνει βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, διακρίνεται ο μελισσοκόμος, να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες με ένα κουβά νερό. Υπενθυμίζεται, ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης σε ξερά χόρτα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμη ένα άτομο ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ταυτοποίησε σε άλλο βίντεο μετά την κατάσβεση της φωτιάς τον 45χρονο να απομακρύνεται από το σημείο και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο μελισσοκόμος παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες το βράδυ, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.