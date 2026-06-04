Από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μελίσσια τους φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη, σύμφωνα με μαρτυρίες και τα έως τώρα στοιχεία των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μάρτυρες κατέθεσαν στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι δύο ή τρία άτομα πραγματοποιούσαν καπνισμό στα μελίσσια τους στο σημείο. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φορούσε άσπρη στολή μελισσοκόμου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα.

Το σενάριο της αμέλειας

Οι καταθέσεις επιβεβαιώθηκαν και από την αυτοψία στον χώρο, όπου διαπιστώθηκε ότι η καμένη έκταση βρισκόταν ακριβώς δίπλα στις κυψέλες. Τα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο της αμέλειας κατά τη διάρκεια εργασιών μελισσοκομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι απομακρύνθηκαν βιαστικά μόλις είδαν τη φωτιά να εξαπλώνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής. Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ