Φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06.2026). Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα, χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικημένες ζώνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν έξι οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως ανακοινώθηκε αργότερα, η πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικές εκτάσεις.

Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Βεΐκου, στα σύνορα Φιλοθέης και Γαλατσίου, μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.