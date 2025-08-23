Από μελίσσια μελισσοκόμου προκλήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Χάρη στην ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά τέθηκε πολύ σύντομα υπό έλεγχο, περιορίζοντας τις ζημιές σε θάμνους και πουρνάρια και χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Έγκαιρη παρέμβαση και συντονισμένη αντίδραση

Σε ανάρτησή του στα social media, o δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επισημαίνει πως η αιτία της πυρκαγιάς ήταν τα μελίσσια, ενώ τονίζει ότι η κατάσταση «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου». Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς.