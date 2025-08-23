Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (23/8) στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025