Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε σε θαλάσσιο πάρκο της Νέας Περάμου στην Καβάλα, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος έπεσε από φουσκωτή τσουλήθρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τους υπεύθυνους του χώρου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η τοπική Λιμενική […]