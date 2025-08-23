Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση, σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Εκτεταμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 65 πυροσβέστες, με ενίσχυση από δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τη συνδρομή 23 πυροσβεστικών οχημάτων. Σημαντική ήταν η συμμετοχή εθελοντών, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα για την επιτάχυνση της κατάσβεσης.

Επιπλέον, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αξιοποιήθηκαν μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προσφέροντας υποστήριξη στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.