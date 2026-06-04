Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των υπευθύνων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεΐκου, με τις διωκτικές αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 46χρονο μελισσοκόμο.

Η εμπλοκή του προκύπτει από οπτικό υλικό που μετέδωσε η ΕΡΤ, στο οποίο ο συγκεκριμένος άνδρας καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση του μετώπου.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φέρεται να ξεκίνησε από αμέλεια κατά τη διάρκεια διαδικασίας καπνίσματος κυψελών.

Μαρτυρίες πολιτών αναφέρουν την παρουσία δύο έως τριών ατόμων στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, με έναν εξ αυτών να φορά τη χαρακτηριστική λευκή μελισσοκομική στολή.

Η αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο επιβεβαίωσε τις καταθέσεις, καθώς εντοπίστηκαν μελίσσια σε άμεση γειτνίαση με την καμένη έκταση.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι υπαίτιοι τράπηκαν σε φυγή μόλις αντιλήφθηκαν την έκταση που έπαιρνε η φωτιά και άκουσαν τις σειρήνες των οχημάτων της Πυροσβεστικής.

Στην έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού συνέβαλε καθοριστικά η χρήση της τεχνολογίας. Drone του Πυροσβεστικού Σώματος κατέγραψε από αέρος τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο Μαρούσι.

Η άμεση αυτή αποτύπωση της κατάστασης επέτρεψε τον ταχύτατο σχεδιασμό και την κινητοποίηση των δυνάμεων, προτού οι φλόγες επεκταθούν επικίνδυνα στον πνεύμονα πρασίνου της Αττικής.

Για τον περιορισμό και την κατάσβεση της εστίας επιχείρησαν συνολικά 47 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 10 επίγειων οχημάτων.

Παράλληλα, λόγω της κρισιμότητας της τοποθεσίας, δόθηκε εντολή και για εναέρια υποστήριξη, με δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων συνεχίζονται.