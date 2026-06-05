Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκε 45χρονος μελισσοκόμος.

Ο ανωτέρω συνελήφθη χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιόν του.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

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