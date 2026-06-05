Οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη αλλά και ιδιαίτερη πρωτοβουλία, δωρίζοντας 40 ζευγάρια ποδοσφαιρικές κάλτσες στο καταφύγιο ζώων Redwings Horse Sanctuary στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Η κίνηση των παικτών προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους υπεύθυνους του καταφυγίου, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο πρωτότυπες δωρεές που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι κάλτσες δεν προορίζονται φυσικά για ανθρώπινη χρήση. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αξιοποιούνται για την προστασία των ποδιών των γαϊδουριών από έντομα και μολύνσεις, που συχνά προκαλούν ερεθισμούς, πληγές και έντονη δυσφορία στα ζώα.

Όπως εξήγησαν οι άνθρωποι του καταφυγίου, οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές κάλτσες αποδεικνύονται ιδανικές για αυτή τη χρήση, καθώς παρέχουν αποτελεσματική κάλυψη και προστασία χωρίς να περιορίζουν την κίνηση των ζώων.

‘The donkeys are actually rubbish at football!’ Head of Communications at the Redwings Horse Sanctuary, Nicola Knight, says the Premier League champions Arsenal have donated around 40 pairs of socks to donkeys to help protect their legs from infection during the summer. pic.twitter.com/wrm0PqyjBt — GB News (@GBNEWS) June 4, 2026

Η δωρεά μετά τον τίτλο της Premier League

Η πρωτοβουλία ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ, η οποία επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 22 χρόνια.

Οι “Κανονιέρηδες” ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή σεζόν, πανηγυρίζοντας τον τίτλο μπροστά στους φιλάθλους τους, με μεγάλες εκδηλώσεις και παρέλαση στο βόρειο Λονδίνο.

Παρά την απογοήτευση που ακολούθησε από την ήττα στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, η χειρονομία των παικτών της Άρσεναλ απέδειξε ότι η επιτυχία δεν περιορίζεται στα τρόπαια, αλλά αποτυπώνεται και σε πράξεις που κάνουν τη διαφορά — ακόμη και για τους πιο απρόσμενους αποδέκτες.