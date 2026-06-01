Η παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ στο Λονδίνο, που ακολούθησε την κατάκτηση της Premier League, εξελίχθηκε σε επεισόδια μετά το τέλος των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Metropolitan Police.

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 24 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για έξι περιστατικά με μαχαίρι.

BREAKING: Police investigating six stabbings after Arsenal paradehttps://t.co/oDHomLJ8tk — Sky News (@SkyNews) June 1, 2026

Ένα από τα θύματα των επιθέσεων νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και δεύτερος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από αντικείμενο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε τέσσερα οχήματα της αστυνομίας, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των γεγονότων και την ταυτοποίηση εμπλεκομένων.