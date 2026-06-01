Η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κορτ είναι πλέον επίσημη, καθώς η διοργάνωση του Queen’s Club Championships της παραχώρησε wild card συμμετοχή.

Η Αμερικανίδα θρύλος του τένις, με 23 τίτλους Grand Slam στο ενεργητικό της, δεν είχε αγωνιστεί από το US Open του 2022. Ωστόσο, με ανάρτηση και σχετικό βίντεο, επιβεβαίωσε η ίδια την επιστροφή της, αφήνοντας να εννοηθεί πως ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Σε δηλώσεις της, η 43χρονη τενίστρια χαρακτήρισε το τουρνουά ιδανική επιλογή για την επάνοδό της, τονίζοντας τη σημασία που έχει το γρασίδι στην πορεία της και τις μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει σε αυτή την επιφάνεια.

✨ SHE’S BACK! ✨ It’s official! Serena Williams has come out of retirement and will play doubles at this year’s Queen’s tournament. pic.twitter.com/9w73jURZzM — BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2026

Στόχος της σε πρώτη φάση είναι η συμμετοχή στο διπλό, όπου θα αγωνιστεί μαζί με την ανερχόμενη Βικτόρια Μπόκο, ένα από τα νέα πρόσωπα του γυναικείου τένις.