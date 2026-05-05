Η Σερένα Γουίλιαμς βρέθηκε στο Met Gala 2026 ως μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς, ωστόσο η εμφάνισή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμό στα social media.

Η 44χρονη θρύλος του τένις περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της λαμπερής διοργάνωσης που συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα από τον χώρο της μόδας και του θεάματος.

Επέλεξε ένα εντυπωσιακό ασημένιο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, δημιουργία του Marc Jacobs, το οποίο περιλάμβανε ασύμμετρη γραμμή, μεταλλικές αποχρώσεις και θεατρική ουρά, ενώ ολοκληρώθηκε με ψηλά gladiator πέδιλα και έντονα κοσμήματα.

Παράλληλα, η εμφάνισή της συνοδεύτηκε από κοσμήματα David Yurman και ρολόι Audemars Piguet, δίνοντας ένα ιδιαίτερα πολυτελές αποτέλεσμα που στόχευε να μετατρέψει την πρώην πρωταθλήτρια σε «ζωντανό άγαλμα» σύγχρονης τέχνης, σύμφωνα με τη θεματολογία της βραδιάς «Fashion is Art».

Ωστόσο, η επιλογή της δίχασε το κοινό, με αρκετούς να εκφράζουν αρνητικά σχόλια, θεωρώντας το look υπερβολικό ή αμφιλεγόμενο.

Tα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση της Σερένα Γουίλιαμς στο Met Gala

Ενώ ορισμένοι θαυμαστές λάτρεψαν το σχέδιο, άλλοι δεν πείστηκαν τόσο πολύ και κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσουν με βάναυσο τρόπο την επιλογή ενδυμασίας.

Στο X, ένας θαυμαστής έγραψε: «Ποιος ανακατεύει χρυσό και ασήμι μαζί;».

«Τι στο καλό συμβαίνει απόψε; Νομίζω ότι μπορεί να λιποθυμήσω από όλα αυτά τα ατημέλητα φορέματα» έγραψε άλλος.

«Ο χρυσός και το ασήμι δεν είναι ποτέ καλός συνδυασμός και αυτή είναι η απόδειξη» παρατήρησε άλλος, αλλά υπήρξε και ακόμα πιο καυστικό σχόλιο:

«Φρικτή εμφάνιση».