Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή της Σερένα Γουίλιαμς να πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό σποτ κατά της παχυσαρκίας, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ένεση με φάρμακο απώλειας βάρους.

Η διαφήμιση προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θεατές χαρακτήρισαν το σποτ «αηδιαστικό» και «ντροπή», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της αθλήτριας να προωθεί ένα τέτοιο προϊόν.

Στο βίντεο, η Γουίλιαμς φαίνεται να χορεύει και να παρουσιάζει πόσο «βολικό» είναι να χρησιμοποιεί κανείς τα φάρμακα GLP-1 μέσω της εφαρμογής Ro, ενώ αναφέρει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή χαπιού.

Η πρώην τενίστρια συμμετέχει στη διαφήμιση της εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας βρίσκεται ο σύζυγός της. Η επιλογή αυτή προκάλεσε περαιτέρω σχόλια για πιθανή σύγκρουση ρόλων, αν και η ίδια δεν έχει προβεί σε σχετικές δηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερένα Γουίλιαμς έχει στο παρελθόν αποκαλύψει πως έχασε 15 κιλά χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο φάρμακο GLP-1, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη χρήση τέτοιων σκευασμάτων από δημόσια πρόσωπα.