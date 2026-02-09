Το Super Bowl απέκτησε έντονο λατινοαμερικανικό χρώμα, καθώς ο Bad Bunny παρουσίασε ένα εντυπωσιακό half-time show, αφιερωμένο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο.

Το 14λεπτο πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις-έκπληξη από τη Lady Gaga και τον Ricky Martin, καθώς και σύντομες παρουσίες των Pedro Pascal, Cardi B, Karol G και Jessica Alba. Όλοι συμμετείχαν σε ένα σκηνικό που θύμιζε την περίφημη «casita» του τραγουδιστή, εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά σπίτια του Πουέρτο Ρίκο.

Αν και πολλοί ανέμεναν ότι ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martinez Ocasio, θα αξιοποιούσε τη σκηνή για να στείλει πολιτικό μήνυμα εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, εκείνος προτίμησε να προωθήσει ηχηρά μηνύματα για τη μετανάστευση και την κοινωνική Δικαιοσύνη.

Μέσα από ένα σκηνικό γεμάτο λατινοαμερικανικά στοιχεία – από ένα κομμωτήριο μέχρι ένα μπαρ – ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παρουσίασε ένα medley μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα Tití Me Preguntó, MONACO και BAILE INoLVIDABLE.

Ο 31χρονος, που σύμφωνα με το Spotify ήταν ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης του 2025, καταγράφηκε στην ιστορία ως ο πρώτος μουσικός που τραγούδησε εξ ολοκλήρου στα ισπανικά σε ένα half-time show του Super Bowl, το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό γεγονός στις ΗΠΑ.

Η μοναδική φράση που είπε στα αγγλικά ήταν το “God bless America”, προτού αναφέρει χώρες της Κεντρικής, Νότιας και Βόρειας Αμερικής, ενώ οι χορευτές κρατούσαν σημαίες. Ένα μήνυμα σε γιγαντοοθόνη έγραφε “The only thing more powerful than hate is love”, ενώ στο τέλος κράτησε μια μπάλα ποδοσφαίρου με το μήνυμα “Together, We Are America”.

Γάμος αλά Πουέρτο Ρίκο με Lady Gaga

Με έναν χαμογελαστό ιερέα να κηρύσσει ένα ζευγάρι παντρεμένο, το γλέντι στον αληθινό αυτόν γάμο κορυφώθηκε με Lady Gaga και Los Sobrinos, που χόρεψαν ανάμεσα στους καλεσμένους και τους νεόνυμφους.

Το ανώνυμο ζευγάρι είχε προσκαλέσει τον Bad Bunny στον γάμο, αλλά εκείνος τους κάλεσε στο Super Bowl και μάλιστα υπέγραψε το πιστοποιητικό γάμου τους.

Χαμός για τον Ρίκι Μάρτιν

Ο Ρίκι Μάρτιν, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες crossover του Πουέρτο Ρίκο, ερμήνευσε το τραγούδι του Bad Bunny «Lo Que Le Pasó a Hawaii» («Τι συνέβη στη Χαβάη»), ένα σύνθημα υπέρ της πολιτιστικής αυτονομίας.

Το σκηνικό αναπαριστούσε τις χρόνιες διακοπές ρεύματος στο Πουέρτο Ρίκο και μάλιστα ερμηνεύτηκε το τραγούδι του 2022 «El Apagón» («The Blackout»), για το κατεστραμμένο από τους τυφώνες ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Έντονη ήταν η κριτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσα από το Truth Social, τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο», ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει και τον Bad Bunny, λέγοντας ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει «αυτός ο τύπος».

Το Halftime Show του Super Bowl είναι πραγματικά χάλια – από τα χειρότερα που έχουμε δει ποτέ! Δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο και δεν αντικατοπτρίζει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή ποιότητας. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και οι χοροί είναι απαράδεκτοι, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας μας, τη στιγμή που η χώρα καταρρίπτει ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη κάθε μέρα – ακόμα και με το καλύτερο χρηματιστήριο και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα το εμπνευστικό σε αυτό το χάος που ονομάζουν Halftime Show. Και να δείτε που τα λεγόμενα «fake news» μέσα ενημέρωσης θα το αποθεώσουν, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να καταργήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!.