Το Super Bowl, εκτός από το μεγάλο αθλητικό γεγονός, αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή για τη βιομηχανία του μάρκετινγκ, με εταιρείες να επενδύουν εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσουν τις πιο αξέχαστες διαφημίσεις της χρονιάς.

Ο αγώνας μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots θα διεξαχθεί ζωντανά την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, όπου θα προβληθούν τα επίσημα διαφημιστικά σποτ.

Τα πρώτα teasers και διαφημιστικά σποτ έχουν ήδη κυκλοφορήσει, δίνοντας στο κοινό μια πρόγευση από τη διαφημιστική μάχη που θα ακολουθήσει κατά τη μετάδοση του αγώνα.

Το Super Bowl αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, όμως για τον κόσμο του μάρκετινγκ, ο πραγματικός αγώνας δίνεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ενώ οι κορυφαίοι αθλητές του NFL συγκρούονται για το βαρύτιμο τρόπαιο Vince Lombardi, οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι κολοσσοί επενδύουν εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τον τίτλο της πιο αξιομνημόνευτης, αστείας ή συγκινητικής διαφήμισης της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει: Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι Seattle Seahawks και οι New England Patriots θα αναμετρηθούν ζωντανά από το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Παρ’όλο που τα επίσημα αποκαλυπτήρια των σποτ γίνονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, οι πρώτες «δυνατές» συμμετοχές και τα teasers έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν, δίνοντας μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει.

Μία γεύση από τα σποτ που ήδη κλέβουν την παράσταση (μέσω του αμερικανικού HOLA!):

Μπεν Στίλερ και Μπένσον Μπουν

Ένα από τα teaser που ήδη μονοπωλούν το ενδιαφέρον είναι αυτό της Instacart, μιας αμερικανικής πλατφόρμας παράδοσης ειδών παντοπωλείου. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του θρυλικού Σπάικ Τζόουνζ (Spike Jonze), ο Μπεν Στίλερ (Ben Stiller) και ο Μπένσον Μπουν (Benson Boone) πρωταγωνιστούν σε ένα χαοτικό, ρετρό σποτ με αισθητική των 80s. Η χημεία μεταξύ του χολιγουντιανού αστέρα και του ανερχόμενου ποπ ειδώλου μετατρέπει μια απλή αγορά φρούτων σε ένα επικό μουσικό δρώμενο.

Γιώργος Λάνθιμος – Έμα Στόουν

Η πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace ετοιμάζει κάτι μεγαλειώδες για τη βραδιά του μεγάλου τελικού φέρνοντας την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Το πρώτο teaser διάρκειας 16 δευτερολέπτων με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν (Emma Stone) διαθέτει μια αμιγώς κινηματογραφική αισθητική που κλέβει τις εντυπώσεις. Η καμπάνια που γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρο φιλμ επανενώνει τη δημιουργική ομάδα που θριάμβευσε πρόσφατα στη μεγάλη οθόνη. Το εντυπωσιακό σκηνικό φέρει τη σφραγίδα του σκηνογράφου Τζέιμς Πράις (James Price) ενώ το ηχητικό τοπίο υπογράφει ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντριξ (JerskinFendrix), σε συνεργασία με την ομάδα του Έλληνα δημιουργού.

Κένταλ Τζένερ

Η Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner) ξεδιπλώνει το υποκριτικό της ταλέντο και αυτοσαρκάζεται, διακωμωδώντας τη λεγόμενη «κατάρα των Καρντάσιαν» για λογαριασμό εταιρείας στοιχημάτων. Στο σποτ, αστειεύεται με το παρελθόν των προσωπικών της σχέσεων με επαγγελματίες αθλητές, καθώς και με τη φήμη ότι η καριέρα τους παίρνει την κατιούσα αφού βγουν μαζί της.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Στο πρώτο σποτ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) βιώνει έναν «έρωτα με την πρώτη μπουκιά», μέσα από μια αξιολάτρευτη συνεργασία με γνωστή εταιρεία σνακ.

Γιώργος Λάνθιμος

Ο Έλληνας σκηνοθέτης έχει την τιμητική του στο φετινό Super Bowl, καθώς υπογράφει και ένα δεύτερο σποτ για την εταιρεία Grubhub. Όπως προμηνύει το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε, μένει να φανεί αν η πλατφόρμα διανομής φαγητού θα υποστηρίξει τις υποσχέσεις της με… πράξεις (ή μάλλον με γεύσεις) στην οθόνη του μεγάλου τελικού.

Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ

Ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ (Brian Baumgartner) γνωστός παγκοσμίως ως ο «διασημότερος λογιστής του κόσμου», επιστρέφει δυναμικά για το διαφημιστικό σποτ εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Με τη βοήθεια ορισμένων… σωσιών του, ο πρωταγωνιστής προσφέρει άφθονο γέλιο σε μια παραγωγή που σκηνοθέτησε ο Ράνταλ Άινχορν (Randall Einhorn).

Τζον Κραζίνσκι

Ο Τζον Κραζίνσκι (John Krasinski) μετατρέπει μια απλή βόλτα με το αυτοκίνητο σε μια περιπέτεια μεγάλων προδιαγραφών. Το νέο σποτ δανείζεται στοιχεία από κατασκοπευτικά θρίλερ, δίνοντας έναν επικό τόνο στην παρουσίαση ενός νέου υβριδικού μοντέλου διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Άντι Κόεν

Ο διάσημος παρουσιαστής, παραγωγός και συγγραφέας Άντι Κόεν (Andy Cohen) είναι έτοιμος να δώσει μια «ζουμερή» διάσταση στα πράγματα, μέσα από τη νέα συνεργασία του με εταιρεία ζαχαρωτών.

Γουίλιαμ Σάτνερ

Ο θρυλικός Γουίλιαμ Σάτνερ (William Shatner), επιστρατεύει το απαράμιλλο χιούμορ του για λογαριασμό διάσημης εταιρίας δημητριακών σε ένα σποτ που αναμένεται να είναι από τα πιο διασκεδαστικά της βραδιάς.

Μάθιου ΜακΚόναχι

Φέτος, η αμερικανική πλατφόρμα διανομής φαγητού Uber Eats γύρισε (μέχρι στιγμής) τέσσερα teasers με πρωταγωνιστή τον Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey). Ο σταρ του «True Detective» ουρλιάζει συνεχόμενα τη λέξη «φαγητό» στον Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) την ώρα που εκείνος κάνει τζόκινγκ, λέει ένα αστείο για το ποδόσφαιρο στην Πάρκερ Πόουζι (Parker Posey), «εκφοβίζει» τη μασκότ των San Francisco 49ers και κάνει μία «μάχη» με δύο μικρές φιγούρες από ξυλάκια παγωτού.