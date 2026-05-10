Σε πανηγυρικό κλίμα και με έντονο συναισθηματικό τόνο εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, αφιερώνοντας τη μεγάλη επιτυχία τόσο στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης όσο και στη νέα γενιά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ στάθηκε αρχικά στη στήριξη του κόσμου, αναφέροντας ότι μοιράστηκαν αναμνηστικά κασκόλ σε περίπου 25.000 φίλους της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως η φετινή πορεία χτίστηκε πάνω σε «υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος».

Όπως είπε, η επιτυχία της ομάδας αποτελεί φόρο τιμής «στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη νεολαία, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνολικά στον αθλητισμό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι τα νέα παιδιά χρειάζονται πρότυπα και όραμα, ώστε να μπορούν να ονειρεύονται και να διεκδικούν ένα διαφορετικό μέλλον μέσα από τον αθλητισμό, μακριά – όπως ανέφερε – «από όλα αυτά τα συστήματα».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς τα ΜΜΕ, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να προάγουν τον αθλητισμό αντί της τοξικότητας και των κουτσομπολιών.

«Η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται. Αυτό αποδείξαμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με το σύνθημα: «Ζήτω η ΑΕΚ. Ζήτω η νεολαία».

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης απέδωσε τα εύσημα στους πρωταγωνιστές της αγωνιστικής επιτυχίας, τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, τονίζοντας ότι στην ΑΕΚ λειτουργούν «σαν μια γροθιά».

«Σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματάει κανείς», είπε χαρακτηριστικά.