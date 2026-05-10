Πρόβλημα προέκυψε στη Βαλένθια λίγες ημέρες πριν από το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague, καθώς ο Μπράξτον Κι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο από τον Τζέσε Έντουαρντς στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Ισπανών.

Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, ο Κι είχε αγωνιστεί για 8:47, μετρώντας 0/1 δίποντο και 0/2 τρίποντα.

El matazo de Jesse Edwards 💥 🚨 En esta acción, Braxton Key ha recibido un golpe en la cara y ha tenido que retirarse de la pista con signos de dolor, aparentemente, en la nariz.pic.twitter.com/pNtrIghxde — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 10, 2026

Πλέον, μένει να φανεί αν ο τραυματισμός του θα επηρεάσει τη συμμετοχή του στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στους «πράσινους», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 13 Μαΐου.

Ο Κι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Βαλένθια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, έχοντας κατά μέσο όρο 9.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα στα μέχρι τώρα παιχνίδια των playoffs.