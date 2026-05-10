Πρόβλημα προέκυψε στη Βαλένθια λίγες ημέρες πριν από το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague, καθώς ο Μπράξτον Κι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο από τον Τζέσε Έντουαρντς στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Ισπανών.

Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, ο Κι είχε αγωνιστεί για 8:47, μετρώντας 0/1 δίποντο και 0/2 τρίποντα.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο τραυματισμός του θα επηρεάσει τη συμμετοχή του στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στους «πράσινους», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 13 Μαΐου.

Ο Κι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Βαλένθια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, έχοντας κατά μέσο όρο 9.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα στα μέχρι τώρα παιχνίδια των playoffs.

