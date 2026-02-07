Ενώ οι New England Patriots και οι Seattle Seahawks ετοιμάζονται για το Super Bowl LX, ο Bad Bunny να κατακτήσει τη σκηνή του ημιχρόνου, οι διαφημίσεις εκατομμυρίων με την συμμετοχή αστέρων του Χόλιγουντ κλέβουν ήδη τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι εταιρείες έχουν κλείσει τις θέσεις τους εδώ και εβδομάδες, και το 2026 φαίνεται ότι θα φτάσει – ή ακόμα και θα επισκιάσει – την περσινή παρέλαση των A-listers, από τον David Beckham μέχρι τον Seal και τη Martha Stewart.

Και αυτό γιατί η πραγματική υπεραξία του Super Bowl δεν βρίσκεται στην εξέδρα αλλά στην οθόνη. Το NFL έχει κλειδώσει τηλεοπτικές συμφωνίες 11ετίας με συνολική αξία άνω των 110 δισ. δολαρίων, τοποθετώντας τον τελικό στην κορυφή της παγκόσμιας τηλεθέασης. Η φετινή μετάδοση ανήκει στην NBCUniversal.

Εισιτήρια υπήρχα ακόμα έως και την Παρασκευή το βράδυ και η τιμή του πιο οικονομικού ήταν στις 3.784€. Θέσεις χαμηλά, club seats ή πακέτα φιλοξενίας κινούνται άνετα μεταξύ 7.500 και 13.000 ευρώ, ενώ τα premium και field-level ξεπερνούν χωρίς δυσκολία τις 18.000 ευρώ ανά άτομο. Σε ακραίες περιπτώσεις, VIP θέσεις αγγίζουν ή και ξεπερνούν και τις 50.000 ευρώ.

Στην Ελλάδα πολύς λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney η ομάδα του όμως έχει δώσει την πινελιά του και στο διαφημιστικό σποτ που πρωταγωνιστεί η Emma Stone.

Ας δούμε μερικά από τα πιο ακριβοπληρωμένα διαφημιστικά.

George Clooney – Grubhub

Είναι το ντεμπούτο του George Clooney στο διαφημιστικό σποτ του Super Bowl με το Grubhub, και είναι τόσο κομψό όσο θα περίμενε κανείς.

Σε ένα φανταχτερό δείπνο, οι καλεσμένοι μένουν έκπληκτοι όταν ανακαλύπτουν ότι το τελευταίο πιάτο συνοδεύεται από «κρυφές χρεώσεις» – μέχρι που ο Clooney εμφανίζεται λέγοντας, «Ο Grubhub θα φάει τις χρεώσεις!», δηλαδή η ίδια η εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η διαφήμιση έχει χαρακτήρα εποχής ενώ ο Clooney εμφανίζεται σύγχρονα ντυμένος.

Ο George Clooney μαζί με την Jennifer Aniston και ήδη κάνουν πάταγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα διαφημιστικά των Kendall Jenner και Sabrina Carpenter δεν έχουν συγκεντρώσει θετικά σχόλια.

Τα διαφημιστικά περιλαμβάνουν επανενώσεις έξυπνες ιδέες και πρωτότυπα σενάρια.

Ας δούμε μερικά από αυτά:

Kendall Jenner – Fanatics Sportsbook

Η Kendall Jenner κάνει επίσης την πρώτη της διαφήμιση για το Super Bowl με μια παιχνιδιάρικη επίθεση στο διαδίκτυο.

Το σποτ βασίζεται στο meme για την κατάρα των Kardashian, το οποίο αστειεύεται ότι οποιοσδήποτε παίκτης συνδέεται ρομαντικά μαζί της δεν έχει και τόσο καλό μέλλον στο γήπεδο.

Η Jenner απαντά στις φήμες κατά μέτωπο, αποκαλύπτοντας ότι ενώ όλοι μιλούσαν για την κατάρα η ίδια στοιχημάτιζε σε αυτήν, καταλήγοντας μάλιστα ότι όλα της τα πλούτη τα απέκτησε έτσι και όχι μέσω του μόντελινγκ.

Η γεμάτη αυτοπεποίθηση και αυθάδεια ερμηνεία της κάνει τη διαφήμιση να είναι διασκεδαστική με μια δόση αυτογνωσίας.

Emma Stone – Squarespace

Η Emma Stone πρωταγωνιστεί σε μια ασπρόμαυρη διαφήμιση της Squarespace με τίτλο Unavailable, αποτυπώνοντας την απογοήτευση της προσπάθειας να βρει το τέλειο domain για την ίδια.

Κάθε προσπάθεια της να κατοχυρώσει το domain emmastone.com δεν ολοκληρώνεται με την ίδια να γίνεται έξαλλη. Η διαφήμιση είναι γυρισμένη σαν ταινία μικρού μήκους ενώ η πινελιά του Γιώργου Λάνθιμου από τις προηγούμενες συνεργασίες τους διακρίνεται εύκολα.

Jennifer Aniston και Ben Affleck – Dunkin’

Για τον Ben Affleck είναι η 4η διαφήμιση που κάνει για το Super Bowl, αποδεικνύοντας ότι ο ηθοποιός εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος λάτρης της εταιρείας. Στο διαφημιστικό όμως δεν είναι μόνος του. Συμπεριλαμβάνονται στο καστ η Jennifer Aniston, πλαισιωμένη από δύο ακόμη εμβληματικές τηλεοπτικές φιγούρες: τον Jason Alexander και τον Matt LeBlanc.

Στην αρχή της διαφήμισης, ο Affleck εμφανίζεται να βγάζει μια κασέτα VHS από το βίντεο, με την ένδειξη «Network Pilot 95». Απευθυνόμενος στους Aniston, Alexander και LeBlanc, ρωτά για τις εντυπώσεις αυτού που μόλις είχαν δει:

Το μείγμα νοσταλγίας και αμήχανης κωμωδίας ταιριάζει απόλυτα, υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές τη δόξα της κλασικής κωμικής σειράς της δεκαετίας του ’90.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Pringles

«Έρωτας με την Πρώτη Μπουκιά»: αυτός είναι ο τίτλος της διαφήμισης που πρωταγωνιστεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δημιουργική διαφήμιση των Pringles καθώς η Σαμπρίνα φτιάχνει τον άντρα των ονείρων της εξ ολοκλήρου από πατατάκια.

Το «ζευγάρι» κάνει τα πάντα μαζί, από ένα ρομαντικό δείπνο μέχρι μια εμφάνιση στην κάμερα του Kiss σε έναν αγώνα, ενώ ο άντρα-Pringle παραμένει σε τέλεια φόρμα σαν πατατάκι.

Post Malone και Shane Gillis – Bud Light

Οι Post Malone και Shane Gillis μαζί με τον Peyton Manning πέφτουν από έναν λόφο ακολουθώντας ένα βαρέλι μπύρας.

Μπράντλεϊ Κούπερ, Μάθιου ΜακΚόναχι και Πάρκερ Πόουζι – Uber Eats

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είναι ξανά μαζί – και συγκρούονται – στη νέα διαφήμιση του Super Bowl.

Οι εδώ και πολλά χρόνια φίλοι επανενώνονται στην οθόνη για πρώτη φορά από την ταινία Failure to Launch του 2006, αυτή τη φορά βυθιζόμενοι σε μια άγρια, ξέφρενη συζήτηση για το φαγητό, το ποδόσφαιρο και τις θεωρίες συνωμοσίας.

Η διαφήμιση του Uber Eats, με τίτλο «Hungry for the Truth», παρουσιάζει τον ΜακΚόναχι ως έναν άνθρωπο πεπεισμένο ότι ολόκληρο το άθλημα υπάρχει για να κάνει την Αμερική να τρώει.

Ο Κούπερ, ένας φανατικός οπαδός των Seahawks, αντιστέκεται σθεναρά – μέχρι που οι θεωρίες αρχίζουν να ακούγονται εύλογες. Ο ρόλος της Parker Posey, η οποία εμφανίζεται ως Victoria Ratliff, τον χαρακτήρα της στον White Lotus, αποτελεί έκπληξη.

Η ηθοποιός τάσσεται υπέρ του McConaughey και ενισχύει τις θεωρίες του για το φαγητό. «Του είπες για τα μπλοκ τηγανίτας;» ρωτάει η Posey με την χαρακτηριστική αστεία εκδοχή της Victoria Ratliff.

Scarlett Johansson, Jon Hamm και Bowen Yang – Ritz

Οι Bowen Yang, Scarlett Johansson και Jon Hamm πρωταγωνιστούν σε μια παιχνιδιάρικη διαφήμιση του Ritz που μοιάζει με μια μικρή περιπέτεια. Ο Yang και ο Hamm αρχικά ενοχλούνται που δεν προσκλήθηκαν σε ένα πάρτι στο «νησί Ritz», αλλά η Johansson γρήγορα αλλάζει τη διάθεσή τους. Οι 3 τους κάνουν τζετ σκι στην άμμο συνδυάζοντας το χιούμορ και το θέαμα.

Jeff Goldblum, Laura Dern και Sam Neill – Xfinity

Ο Jeff Goldblum επιστρέφει στο Jurassic Park για την τελευταία διαφήμιση του Xfinity για το Super Bowl, και φέρνει μαζί του τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές του Laura Dern και Sam Neill.

Στην ουσία το διαφημιστικό ξεκινά ακριβώς όπως και η ταινία την πιο δύσκολη στιγμή όμως η Xfinity έρχεται για να διορθώσει τα πάντα.

Στο πιο σύντομο σποτ ωστόσο ο 73χρονος Γκόλντμπλουμ παίζει στο πιάνο τις πρώτες νότες της θρυλικής μουσικής του Τζον Γουίλιαμς από την ταινία του 1993, ενώ η 58χρονη Ντερν και ο 78χρονος Νιλ μοιάζουν συγχυσμένοι.

«Τζεφ, αυτό είναι τόσο ωραίο. Το επινόησες;» ρωτάει ο Νιλ, ενώ η Ντερν δεν μπορεί παρά να διευκρινίσει: «Όχι, Σαμ. Αυτή είναι η μουσική από την ταινία μας».

Σοφία Βεργκάρα – Sketchers

Η Σοφία Βεργκάρα αντιμετωπίζει τα νέα Hands Free Slip-ins των Sketchers σε ένα διασκεδαστικό σποτ. Έχοντας ανακαλύψει την ευκολία του να φορά ένα ζευγάρι Sketchers την δυσκολεύουν όλα τα υπόλοιπα παπούτσια. Η ιδέα είναι απλή, αλλά η εκτέλεση είναι καθαρά χαρακτηριστικά Βεργκάρα.

Serena Williams – Ro

Η Serena Williams πρωταγωνιστεί σε μια διαφήμιση του Super Bowl για την Ro, προωθώντας το πρόγραμμα απώλειας βάρους GLP-1. Το σποτ αναδεικνύει το προσωπικό της ταξίδι, σημειώνοντας μια μεταμόρφωση 13 κιλών χάρη στο προϊόν. Είναι μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας με τίτλο «Healthier on Ro».

Ben Stiller και Benson Boone – Instacart

Ο Ben Stiller και ο Benson Boone ζουν μια περιπέτεια την δεκαετία του ’70 στη διαφήμισή τους για την Instacart, μιας αμερικανικής πλατφόρμας παράδοσης ειδών παντοπωλείου, υποδυόμενοι κορυφαίους Ιταλούς ποπ σταρ.

Ο Boone κάνει ακροβατικά, ενώ ο Stiller προσπαθεί να τον ακολουθήσει – και αποτυγχάνει θεαματικά. Σε σκηνοθεσία Spike Jonze, η διαφήμιση είναι λίγο χαοτική.

Το Super Bowl 2026 διεξάγεται τα ξημερώματα Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου για την Ελλάδα, στη 01:30. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το Vince Lombardi Trophy, το απόλυτο σύμβολο

κυριαρχίας στο NFL. Όσο για το οικονομικό κίνητρο και αυτό είναι μεγάλο. Οι παίκτες της πρωταθλήτριας ομάδας λαμβάνουν μπόνους περίπου 164.000 ευρώ ο καθένας και οι φιναλίστ περίπου 95.000 ευρώ, ποσά που προστίθενται στα ήδη υψηλά συμβόλαιά τους.