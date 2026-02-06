Ενα διαφημιστικό σποτ 30 δευτερολέπτων που θα προβληθεί στο τρίτο τέταρτο του Super Bowl γίνεται αφορμή για να συνεργαστεί ο Γιώργος Λάνθιμος με τον χολιγουντιανό σταρ Τζορτζ Κλούνι.

Το σποτ θα έχει τίτλο «Grubhub Will Eat the Fees» και πρόκειται να προβληθεί στο τρίτο τέταρτο του τελικού του Super Bowl την προσεχή Κυριακή, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της πλατφόρμας delivery Grubhub.

Το φιλμάκι τοποθετείται σε ένα πολυτελές δείπνο σε αρχοντικό, όπου μια αριστοκρατική παρέα απολαμβάνει το γεύμα της. Οταν όμως εμφανίζεται το «τελευταίο πιάτο», οι χρεώσεις παράδοσης και υπηρεσιών, ξεσπά συζήτηση γύρω από το ποιος θα τις πληρώσει.

Τη λύση δίνει η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος δηλώνει καθαρά και επίσημα: «Grubhub will eat the fees», δηλαδή «η Grubhub θα καλύψει αυτές τις χρεώσεις». Η διαφήμιση αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Κλούνι σε διαφημιστικό σποτ του Super Bowl, ενώ είναι επίσης το πρώτο Super Bowl σποτ που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος με αυτή τη συνεργασία μεταφέρει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του προσέγγιση σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα του κόσμου.

Την παραγωγή του διαφημιστικού έχει επιμεληθεί η δημιουργική ομάδα της Anomaly, ενώ το αποτέλεσμα έχει περιγραφεί ως μια κινηματογραφική εμπειρία, με τον Κλούνι να χαρακτηρίζει τη δουλειά του Λάνθιμου «μια μικρή ταινία συμπιεσμένη σε 30 δευτερόλεπτα».