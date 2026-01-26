Ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία διαφήμισης για την εφαρμογή διανομής φαγητού Grubhub, η οποία θα προβληθεί στο Super Bowl, το πιο mainstream έργο του μέχρι σήμερα.

Η διαφήμιση θα είναι η πρώτη του Λάνθιμου για το Super Bowl και τη Grubhub, με το χαρακτηριστικό σουρεαλιστικό και αντισυμβατικό ύφος του να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο.

Η Grubhub κυκλοφόρησε teaser της καμπάνιας, το οποίο περιλαμβάνει καστ χαρακτήρων και στυλ που θυμίζουν τις ταινίες του Λάνθιμου, ενώ το πλήρες σποτ παραμένει μυστικό.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο διάσημος πλέον σκηνιοθέτης Γιώργος Λάνθιμος έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό στυλ παράδοξου, σουρεαλιστικού και αντισυμβατικού κινηματογράφου, με έργα όπως «The Lobster», το «Poor Things» και το «Bugonia».

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter ωστόσο, ο Έλληνας δημιουργός πρόκειται να αναλάβει ίσως το πιο mainstream εγχείρημά του μέχρι σήμερα: Μια διαφήμιση για την πλατφόρμα διανομής φαγητού Grubhub, που θα προβληθεί στο Super Bowl. Αυτή θα είναι η πρώτη διαφήμιση του σκηνοθέτη για το Super Bowl, όπως και για τη Grubhub και οι θαυμαστές του θα αναγνωρίσουν αμέσως το ύφος του.

Η Grubhub κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας ένα μικρό teaser για την καμπάνια, με το χαρακτηριστικό στυλ του Λάνθιμου και ένα καστ χαρακτήρων που μοιάζει βγαλμένο απευθείας από τις ταινίες του. «Αυτόν τον Φεβρουάριο, μια εφαρμογή delivery φαγητού θα βάλει επιτέλους το στόμα της, εκεί που θέλει», τονίζεται στο teaser. Το υπόλοιπο διαφημιστικό σποτ κρατείται μυστικό προς το παρόν, αλλά αναμένεται να δώσει μια γεύση, για το τι να περιμένουν οι καταναλωτές από το Grubhub στο μέλλον.

Όπως σημειώνει το The Hollywood Reporter, ενώ ο Γιώργος Λάνθιμος είναι πλέον περισσότερο γνωστός για το απίστευτα ιδιαίτερο στυλ κινηματογράφησης, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, video clips και πειραματικά θεατρικά έργα. Επομένως η καμπάνια δεν είναι ακριβώς έξω από τα νερά του, ακόμα κι αν θα είναι το ντεμπούτο του στο Super Bowl.

Το «The Big Game», όπως αποκαλείται ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου, είναι το μεγαλύτερο διαφημιστικό γεγονός της χρονιάς, στο οποίο ορισμένες εταιρείες βασίζονται στη λάμψη των μεγάλων αστέρων που πρωταγωνιστούν στη διαφήμισή τους για να ξεχωρίσουν και άλλες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι αξιομνημόνευτο και διαφορετικό, για να κλέψουν την προσοχή και αυτή φαίνεται να είναι η περίπτωση της Grubhub με τον Λάνθιμο.