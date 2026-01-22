Στο Λος Άντζελες, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών παρουσιάζει τους υποψηφίους για τα 98α Βραβεία Όσκαρ. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τρεις υποψηφιότητες για α’ γυναικείο ρόλο, διασκευασμένο σενάριο και μουσική για την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου.
Οι υποψήφιοι των 98ων Όσκαρ
Καλύτερη ταινία
Σκηνοθεσία
Α’ γυναικείος ρόλος
Α’ αντρικός ρόλος
Β’ γυναικείος ρόλος
Teyana Taylor – One Battle After Another
Amy Madigan – Weapons
IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental
Β’ αντρικός ρόλος
Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Benicio del Toro – One Battle After Another
Sean Penn – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Πρωτότυπο σενάριο
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just an Accident
Blue Moon
Διασκευασμένο σενάριο
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Διεθνής ταινία
Ντοκιμαντέρ
Animation μεγάλου μήκους
Διεύθυνση φωτογραφίας
Κοστούμια
Μοντάζ
Μακιγιάζ & κομμώσεις
Πρωτότυπη μουσική
Πρωτότυπο τραγούδι
Σκηνογραφία
Ήχος
Ειδικά εφέ
Μυθοπλασία μικρού μήκους
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
Animation μικρού μήκους
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Τα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου ευρύτερα γνωστά ως Όσκαρ, είναι κινηματογραφικά βραβεία με παγκόσμια προβολή. Απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Η πρώτη απονομή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο “Ρούσβελτ” στο Χόλυγουντ. Η ιδέα ανακοινώθηκε το 1927 από τον Λούις Μπ. Μάγερ και αυτό γιατί ήθελε να δώσει μια ιδιαίτερη αίγλη αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές ταινίες.
Η τελετή της απονομής των Βραβείων Όσκαρ τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Ντόλμπι (Dolby Theatre), όπως ονομάζεται πλέον το Θέατρο Κόντακ (Kodak Theatre) στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας.