Οι «Αμαρτωλοί» (Sinners), η νέα ταινία του Ράιαν Κούγκλερ, μεταφέρει το κοινό στην Αμερική της δεκαετίας του ’30 μέσα από μια ιστορία με βρικόλακες που εξελίσσεται σε έναν απρόσμενο «πονοκέφαλο» για την Ακαδημία. Η ταινία, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της περσινής κινηματογραφικής χρονιάς, θεωρείται πλέον φαβορί για ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα φετινά Όσκαρ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι «Αμαρτωλοί» ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις 15 υποψηφιότητες, αριθμό που μέχρι σήμερα έχουν αγγίξει μόνο εμβληματικές παραγωγές όπως ο Titanic και Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά. Ένα τέτοιο επίτευγμα θα καθιερώσει την ταινία ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του σύγχρονου σινεμά, ανεξαρτήτως τελικών βραβείων.

Η δημιουργική υπογραφή του Ράιαν Κούγκλερ

Η επιτυχία της ταινίας δεν είναι τυχαία. Ο Κούγκλερ, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του στο να συνδυάζει το σινεμά είδους με κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό, υπογράφει μια σκοτεινή, ατμοσφαιρική και συναισθηματικά φορτισμένη ιστορία. Χρησιμοποιεί τον μύθο των βρικολάκων ως αλληγορία για την ενοχή, την καταπίεση και τη βία μιας ολόκληρης εποχής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλμ που κατάφερε να συγκινήσει κοινό και κριτικούς, κάτι σπάνιο για ταινία τρόμου, καθιστώντας τους «Αμαρτωλούς» σημείο αναφοράς στο είδος.

Οι υποψηφιότητες και οι ερμηνείες

Οι πιθανές υποψηφιότητες καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της κινηματογραφικής παραγωγής. Οι «Αμαρτωλοί» διεκδικούν Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, ενώ ξεχωρίζουν και στις τεχνικές κατηγορίες — από φωτογραφία και μοντάζ έως ήχο, κοστούμια, μακιγιάζ, εφέ και σχεδιασμό παραγωγής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο casting, που αναδεικνύει τη συνολική ποιότητα του έργου.

Στις ερμηνείες, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητα Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Γούνμι Μοσάκου ξεχωρίζει στον Β’ Γυναικείο Ρόλο. Για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο, οι πιθανότητες μοιράζονται ανάμεσα στους Μάιλς Κάτον και Ντελρόι Λίντο, των οποίων οι ερμηνείες έχουν ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση. Εξαιρετικά θετικά σχόλια συγκεντρώνει και η μουσική του Λούντβιχ Γκόρανσον, που ενισχύει την υποβλητική ατμόσφαιρα της ταινίας.

Η πορεία προς τα Όσκαρ

Αν και οι πολλές υποψηφιότητες δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα τη νίκη στο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, η δυναμική των «Αμαρτωλών» παραμένει ισχυρή. Το φιλμ έχει ήδη πετύχει κάτι σπάνιο: να μετατρέψει ένα φαινομενικά «ειδικό» είδος, όπως το βαμπιρικό σινεμά, σε σοβαρό διεκδικητή της κορυφαίας κινηματογραφικής διάκρισης.

Για όσους δεν έχουν δει ακόμη την ταινία, οι «Αμαρτωλοί» είναι διαθέσιμοι σε streaming μέσω HBO Max, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να σχηματίσει άποψη πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου, με τη λαμπερή βραδιά να ξεκινά στις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας). Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο αν οι «Αμαρτωλοί» θα καταφέρουν τελικά να γράψουν ιστορία.