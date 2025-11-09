Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι γνωστός για το χαρακτηριστικό οπτικό του στυλ, που μας μεταφέρει σε μοναδικούς κόσμους στις ταινίες του «The Favourite», «Poor Things» και, πιο πρόσφατα, «Bugonia». Αλλά δεν αγαπά μόνο την κινούμενη εικόνα. Ο Έλληνας σκηνοθέτης έχει πάθος για τη φωτογραφία, την οποία τώρα χρησιμοποιεί για να συμπληρώσει και να αντιπαραβάλει το κινηματογραφικό του έργο. Υπολογίζει ότι έχει συγκεντρώσει περίπου 70 ή 80 φωτογραφικές μηχανές. «Μάλλον υπάρχει μια μικρή εξάρτηση», λέει γελώντας. «Αλλά τις λατρεύω. Ειδικά όταν ταξιδεύεις, είναι πάντα δύσκολο (σ.σ. να αποφασίσεις) πόσες και ποιες (σ.σ. να πάρεις)», σύμφωνα με το Vanity Fair.

Ο Λάνθιμος άρχισε να φωτογραφίζει στα γυρίσματα ταινιών όταν δούλευε σε μικρότερες ταινίες και δεν υπήρχε budget για φωτογράφο πίσω από τα παρασκήνια. Τότε ανακάλυψε το πάθος του για τη φωτογραφία. «Άρχισα να επικεντρώνομαι κυρίως στη δημιουργία εικόνων που δεν ήταν αναπαράσταση της ταινίας, αλλά του περιβάλλοντός της ή των στιγμών μεταξύ των γυρισμάτων, φωτογραφίζοντας σε ασπρόμαυρο», λέει.

Στη Βουδαπέστη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας Poor Things, ο Λάνθιμος έστησε το δικό του σκοτεινό θάλαμο, όπου αυτός και η πρωταγωνίστριά του Έμμα Στόουν μπορούσαν να εμφανίζουν φωτογραφίες. «Το διασκεδάσαμε πολύ». Έκανε το ίδιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Kinds of Kindness στη Νέα Ορλεάνη, και φωτογραφίες και από τις δύο αυτές ταινίες παρουσιάστηκαν σε δύο φωτογραφικά βιβλία, καθώς και σε μια έκθεση με τίτλο «Yorgos Lanthimos: Photographs» στο Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος.

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου