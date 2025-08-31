Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ο Γιώργος Λάνθιμος και η νέα του ταινία “Bugonia”. Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους συνεργάτες του και τη μούσα του Έμα Στόουν έφτασαν την Πέμπτη στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και παρουσίασαν τη νέα τους συνεργασία στο φιλμ που συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Η ταινία που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή. Μετά την προβολή του στη Sala Grande, το κοινό αποθέωσε τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές με ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας 6 λεπτών και 50 δευτερολέπτων. Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά.

«Κάθε ταινία του Γιώργου Λάνθμου είναι κατά τέτοιον τρόπο φτιαγμένη που δεν μπορεί παρά να σου προκαλέσει το ενδιαφέρον. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί κανείς με το σινεμά ή το περιεχόμενο των ταινιών του – «Κυνόδοντας», «Άλπεις», «Η ευνοούμενη», “Poor Things” – δεν μπορεί παρά να εκτιμήσει τις ιδέες και τη φαντασία του» αναφέρει σε άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης και προσθέτει «στη «Βουγονία» που προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης, ο έλληνας σκηνοθέτης που εδώ και χρόνια διαπρέπει στο εξωτερικό, με έναν δικό του, εντελώς προσωπικό τρόπο, δείχνει να αφουγκράζεται διάφορα από τα μεγάλα προβλήματα που εδώ και καιρό ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας. Προβλήματα οικολογικά, υπαρξιακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ανθρώπινων σχέσεων – με μια λέξη τα πάντα. Και το κάνει μέσω μιας “μαύρης” κωμωδίας που συνδυάζει την επικαιρότητα με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας!».

Σε άλλο σημείο ο δημοσιογράφος προσθέτει ότι ο Λάνθιμος τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ταινίας μέσα σε ένα τεράστιο σπίτι στην επαρχία, εκεί όπου δύο απαγωγείς φυλακίζουν τη Στόουν κουρεύοντάς τη γουλί. «Τα όσα θα λεχθούν ανάμεσά τους αγγίζουν συχνά τη σφαίρα του παραλόγου, όμως ο καθένας τα υποστηρίζει με τέτοιο πάθος που δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις. Ο συνδυασμός του πολύ παράξενου χιούμορ με την επικαιρότητα των όσων ακούς, πραγματικά εντυπωσιάζει» επισημαίνει.

Η κριτικός του περιοδικού TIME, Stephanie Zacharek, αναφέρει από την πλευρά της για την ταινία: «Ο κόσμος δεν είναι όμορφος και ο Λάνθιμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Μακάρι να μας έλεγε κάτι που δεν γνωρίζουμε ήδη», ενώ η κριτικός του Metro, Tori Brazier, σχολιάζει: «Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος προσφέρουν πάντα στο κοινό ταινίες που τραβούν την προσοχή και διασκεδάζουν, αλλά το Βουγονία είναι ίσως η πιο τολμηρή και παράξενη συνεργασία τους μέχρι τώρα… Εκεί που νόμιζες ότι ο Λάνθιμος δεν μπορούσε να γίνει πιο παράξενος ή πιο σκοτεινός, σου αποδεικνύει ότι μπορεί».

Η ταινία είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 “Save the Green Planet” σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, o σεναριογράφος Γουίλ Τρέισι έγραψε ένα πρωτότυπο σενάριο που ενθουσίασε τον Λάνθιμο όταν το διάβασε πριν από τρία χρόνια. Η Στόουν υποδύεται μια ισχυρή διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας που απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους που πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Και ενώ το αρχικό υλικό είναι πάνω από 20 ετών και το σενάριο του Tρέισι ήταν σε εξέλιξη για αρκετά χρόνια, ο Λάνθιμος είπε ότι τα θέματα και η πλοκή φαίνονται απίστευτα επίκαιρα. «Με εντυπωσίασε αμέσως», είπε για την αντίδρασή του όταν το διάβασε. «Το βρήκα πολύ αστείο και διασκεδαστικό, αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιακό, που σε κάνει να σκεφτείς πραγματικά τα πράγματα σε βάθος. Αμέσως με ενδιέφερε να το γυρίσω. Μου φάνηκε σχετικό τότε, πριν από τρία χρόνια, και δυστυχώς ακόμα πιο σχετικό τώρα».

«Δυστυχώς, και πάλι, η δυστοπία σε αυτή την ταινία δεν είναι και τόσο φανταστική. Πολλά από τα στοιχεία της αντανακλούν τον πραγματικό κόσμο», είπε.

«Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει πολύ σύντομα μια κρίσιμη στιγμή. Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς δεν ξέρω πόσος χρόνος [απομένει] με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή, την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων και το πόσο αδιάφοροι έχουμε γίνει σε όλα αυτά. [Η ταινία] είναι περισσότερο μια αντανάκλαση της εποχής μας και ελπίζω ότι θα ωθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν τι συμβαίνει σήμερα, σε όλο τον κόσμο» είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.