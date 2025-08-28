Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ δόθηκε στη δημοσιότητα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού και των σινεφίλ.

Το «Bugonia» αποτελεί την ένατη μεγάλου μήκους δημιουργία για τον καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη και έρχεται ως αγγλόφωνο ριμέικ της επιτυχημένης νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-Hwan.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντώνται η Έμα Στόουν (Emma Stone), ο Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), ο Σταύρος Χαλκιάς, ο Aidan Delbis και η Alicia Silverstone, συγκεντρώνοντας διεθνές ενδιαφέρον και προσδίδοντας στην ταινία έντονο κινηματογραφικό κύρος.

Υπόθεση και καλλιτεχνική υπογραφή

Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy Will Tracy, μεταφέροντας στο σινεμά μια ιστορία με έντονο μυστήριο και κοινωνικό σχολιασμό. Το φιλμ εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Εντυπωσιακή επιστροφή στη Βενετία

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει θριαμβευτικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia». Πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ μετά την απονομή του Χρυσού Λέοντα, πριν από δύο χρόνια, για την ταινία «Poor Things», η οποία τιμήθηκε στη συνέχεια με τέσσερα Βραβεία Όσκαρ, εδραιώνοντας τη φήμη του διεθνώς.

Λαμπερές παρουσίες και πολιτικά μηνύματα

Στη συνέντευξη Τύπου, ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, ενώ στο πέτο του φορούσε καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, στέλνοντας ένα διακριτό πολιτικό μήνυμα. Η Έμα Στόουν έκλεψε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή της εμφάνιση: μαύρο δαντελένιο φόρεμα με ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co, σύμφωνα με τη Vogue.