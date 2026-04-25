Με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και τη νίκη 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση, ο ΟΦΗ εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, ξεκινώντας από τα playoffs του Europa League και έχοντας ήδη «κλειδώσει» σημαντικά οικονομικά οφέλη από την UEFA.

Ακόμα κι αν δεν καταφέρει να προκριθεί στη φάση των ομίλων του Europa League, οι Κρητικοί θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference League, γεγονός που τους εξασφαλίζει ένα ελάχιστο ποσό συμμετοχής που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το βασικό μπόνους για τη συμμετοχή στο Conference League ανέρχεται στα 3.170.000 ευρώ, ενώ για το Europa League το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 4.310.000 ευρώ.

Πέρα από τα αρχικά έσοδα, ο ΟΦΗ μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη του μέσα από επιπλέον μπόνους ανάλογα με τα αποτελέσματα και την πορεία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με νίκες, προκρίσεις και κατάταξη να προσθέτουν επιπλέον εκατομμύρια στο ταμείο του.

Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Europa League και έπειτα

Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Conference League και έπειτα

Πριμ συμμετοχής: 3.170.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000