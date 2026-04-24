Η Sony Pictures επαναφέρει δυναμικά το κινηματογραφικό της σύμπαν του Spider-Man, ανακοινώνοντας δύο νέες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν σε μικρό χρονικό διάστημα η μία από την άλλη. Ο Tom Holland επιστρέφει για μια τέταρτη solo εμφάνιση, ενώ το animated σύμπαν του Spider-Verse οδεύει προς το φινάλε του με το Beyond The Spider-Verse.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο CinemaCon 2026, το Spider-Man: Beyond the Spider-Verse θα προβληθεί στις 18 Ιουνίου 2027. Παράλληλα, το Spider-Man: Brand New Day έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια που οι φίλοι του ήρωα θα δουν δύο ταινίες Spider-Man σε διαδοχικά έτη.

Οι δύο παραγωγές θα απέχουν μόλις δέκα μήνες, γεγονός που αποτελεί αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με τις μεγάλες περιόδους αναμονής που συνήθως χωρίζουν τις ταινίες του franchise.

Η τελευταία φορά που ο Spider-Man εμφανίστηκε σε συνεχόμενα χρόνια ήταν την περίοδο 2017-2019, με τις ταινίες Homecoming, Into the Spider-Verse και Far From Home. Τότε, ο Peter Parker του Holland συμμετείχε επίσης στα Avengers: Infinity War και Endgame, συγκεντρώνοντας πέντε κινηματογραφικές παρουσίες μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια.

Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε τα προγραμματισμένα σχέδια του 2020, με το No Way Home να κυκλοφορεί τελικά τον Δεκέμβριο του 2021 και το Across the Spider-Verse να ακολουθεί τον Ιούνιο του 2023, αφήνοντας ενάμιση χρόνο μεταξύ τους.

Αρχικά, το τρίτο μέρος του Spider-Verse είχε οριστεί για το 2024, όμως η παραγωγή καθυστέρησε, οδηγώντας σε δημιουργικές αλλαγές. Στο CinemaCon, η Sony διαβεβαίωσε ότι η αναμονή θα αξίζει.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Tom Rothman, χαρακτήρισε το Brand New Day «όσο μεγάλο όσο οτιδήποτε έχουμε κάνει», παρουσιάζοντας σκηνή όπου ο Peter Parker συναντά ξανά την MJ και τον Ned σε πάρτι στο κολέγιο.

Στο animated πεδίο, οι δημιουργοί Bob Persichetti, Justin K. Thompson, Phil Lord και Christopher Miller αποκάλυψαν ότι το Beyond the Spider-Verse θα αποτελέσει το πιο συναισθηματικά φορτισμένο κεφάλαιο της σειράς. Ο Lord δήλωσε πως οι δημιουργοί πηγαίνουν «σε μέρη που κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν να είχαν πάει ποτέ πριν», καθώς ο Miles Morales προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του.

Το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος Spider-Man

Με τα Brand New Day και Beyond the Spider-Verse να καταφθάνουν σύντομα, το σύμπαν του Spider-Man φαίνεται να εισέρχεται σε φάση αναγέννησης. Η τέταρτη ταινία του Holland αναμένεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο MCU, πιθανώς υπό τη σκηνοθεσία του Destin Daniel Cretton, διαδεχόμενου τον Jon Watts.

Το φιλμ αναμένεται να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν, με τη συμμετοχή των Bruce Banner (Mark Ruffalo) και Frank Castle (Jon Bernthal), οι οποίοι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην πλοκή.

Από την πλευρά της Sony Pictures Animation, το Beyond the Spider-Verse θα ολοκληρώσει την τριλογία του Miles Morales, με τους Lord και Miller να επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος αυτός θα συνεχίσει να εξελίσσεται.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μιας αυτόνομης ταινίας για τη Spider-Gwen, ενώ η επιτυχία του Spider-Punk στο Across the Spider-Verse έχει ανοίξει συζητήσεις για δική του solo ιστορία.

Την ίδια στιγμή, η Sony φαίνεται να εγκαταλείπει το αποτυχημένο εγχείρημα του ανεξάρτητου «σύμπαντος κακών» (Sony’s Spider-Man Universe). Μετά την απογοητευτική υποδοχή ταινιών όπως η Madame Web, η εταιρεία στρέφει την προσοχή της σε παραγωγές που συνδέονται με το MCU αλλά και σε τηλεοπτικά projects, όπως η σειρά Spider-Noir στο Prime Video με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.