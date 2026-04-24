Λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» οΕμανουέλ Μακρόν και τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα και αύριο, προκειμένου να υπογράψει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Η επίσημη επίσκεψή του σηματοδοτεί την ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο, με έμφαση στην ασφάλεια, την οικονομία και την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.

Ασφάλεια και ναυσιπλοΐα στο επίκεντρο

Στις συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να τεθεί ψηλά το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES. Στόχος είναι η ανάδειξη της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την επίσκεψη των δύο ηγετών στη φρεγάτα «Κίμων», καθώς και την ομιλία του πρωθυπουργού στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δράσεις αυτές υπογραμμίζουν τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας.

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και υπογραφή συμφωνιών

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11:30 π.μ., ενώ θα ακολουθήσει η υπογραφή διμερών συμφωνιών. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Παρισιού, με κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο να ολοκληρώνουν τη συνάντηση.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου αναμένεται να επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, που είχε υπογραφεί το 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Παράλληλα, θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε οικονομία, καινοτομία και πολιτική προστασία.

Η στρατηγική διάσταση της συνεργασίας

Σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, η ελληνογαλλική συνεργασία εντάσσεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συζητήσεων για κοινή άμυνα και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ. Αθήνα και Παρίσι παραμένουν βασικοί εκφραστές αυτής της κατεύθυνσης.

Επόμενοι σταθμοί της επίσκεψης

Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», που βρίσκεται ήδη στον Πειραιά. Παράλληλα, η Μπριζίτ Μακρόν βρίσκεται στην Αθήνα και διαμένει στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, αναμένοντας τον σύζυγό της, ο οποίος καθυστέρησε λόγω της άτυπης Συνόδου των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο.