Μια ανησυχητική εκτίμηση για τη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο παρουσίασε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, βασισμένη σε πρόσφατους υπολογισμούς που αξιοποιούν προηγμένες μεθόδους. Όπως υποστήριξε, η περιοχή πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός ιστορικού κύκλου, ο οποίος ξεκίνησε μετά τον μεγάλο σεισμό του 1995.

Ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι η πιθανότητα για μια ισχυρή δόνηση τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά υψηλή. Εξηγώντας τη θέση του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

Ο σεισμολόγος προσδιόρισε το χρονικό περιθώριο αυτής της «μαθηματικής βεβαιότητας» σε διάστημα ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» και καλώντας για άμεση ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας.

Όπως εξήγησε, οι νέοι υπολογισμοί δείχνουν πως η περιοχή βρίσκεται σε φάση αυξημένης επικινδυνότητας. «Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε.

Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ θα πλήξει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «είναι μαθηματικό ζήτημα» η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση την Πολιτεία και τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στο «τρίπτυχο της προετοιμασίας, της ενημέρωσης και των αντισεισμικών κατασκευών».

Ερωτηματικά για τη σεισμική δόνηση στην Κρήτη

Η προειδοποίηση για τον Κορινθιακό ήρθε λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Κρήτη το πρωί της Παρασκευής. Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τη δόνηση «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», επισημαίνοντας ότι η απουσία ζημιών οφείλεται στην απόσταση του επικέντρου από τις ακτές.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για τη συνέχεια της δραστηριότητας. Ο σεισμολόγος έθεσε το ερώτημα αν πρόκειται για την κύρια δόνηση, δηλώνοντας: «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός».

Όπως αποκάλυψε, στην περιοχή καταγράφονται προσεισμοί εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή συνέχιση της σεισμικής δραστηριότητας. Τα τελικά συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κορύφωση του φαινομένου θα προκύψουν μετά τη συλλογή και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων.

Το τρίπτυχο της προστασίας και η επερχόμενη ανακοίνωση για τη Σαντορίνη

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, καθώς σε δέκα ημέρες πρόκειται να βραβευτεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», δήλωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.