Το καιρικό μοτίβο των επόμενων ημερών παραμένει ανοιξιάτικο και σχετικά ήπιο, με τη χώρα να απολαμβάνει κατά κύριο λόγο αρκετή ηλιοφάνεια και ευχάριστες θερμοκρασίες.

Τοπικές διαταραχές θα εντοπίζονται κυρίως στα νότια τμήματα, όπου σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες θα σημειώνονται κατά διαστήματα νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, με βελτίωση από την Κυριακή και μετά.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις και τοπικά τη Δευτέρα πιο ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Σάββατο: Τοπικές βροχές σε Κρήτη και νότια νησιωτικά τμήματα

Με γενικά ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σάββατο 25 Απριλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας. Ωστόσο, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Κύθηρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη

Στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα και κατά τόπους ενδέχεται να είναι πιο έντονες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Άνεμοι τοπικά έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα ενισχύονται τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά τοπικά θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.

Στην ανατολική νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσουν τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου, λόγω της αυξημένης συννεφιάς και των φαινομένων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν έως 5 και πρόσκαιρα τοπικά τα 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί2 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς ασθενείς.

Διατηρείται το ανοιξιάτικο μοτίβο τις επόμενες ημέρες:

Κυριακή: Σταδιακή βελτίωση στα νότια

Την Κυριακή 26 Απριλίου, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τις περιοχές αυτές να οδηγούνται σε σχεδόν αίθριες συνθήκες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια και μόνο λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, αλλά και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς.

Δευτέρα: Ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στα ορεινά

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί.

Το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ στα βόρεια και ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση.