Το κόστος της αδράνειας στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά πλέον το κόστος της επένδυσης, ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα που αναδείχθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22–25 Απριλίου.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ανέδειξε τη στρατηγική διάσταση του ζητήματος, τονίζοντας ότι «το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη». Όπως σημείωσε, το κρίσιμο ερώτημα αφορά τη βιωσιμότητα και την απόδοση των επενδύσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί «δομικό στοιχείο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου». Περιέγραψε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής, από τη θεσμική σταθερότητα και την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έως τις υποδομές, τη σύνδεση έρευνας και αγοράς, τα επενδυτικά κίνητρα και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, σημειώνοντας ότι «πάνω από το 40% των εργαζομένων χρειάζεται επανακατάρτιση».

Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Βασίλης Καρκατζούνης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στα τελικά στάδια» διαμόρφωσης του εθνικού πλαισίου για την προσαρμογή στο AI Act. Όπως ανέφερε, οι βασικές προκλήσεις εντοπίζονται στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την τεχνική ευρωστία, επισημαίνοντας την ανάγκη να «μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ανθρώπινο και τι προέρχεται από AI», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συνθετικού περιεχομένου. Τόνισε επίσης ότι η υπερβολική χρήση AI χωρίς σαφή σκοπό αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο, γι’ αυτό και προωθείται η δημιουργία μητρώου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο.

Η CEO για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κυρία Γιάννα Ανδρωνοπούλου, περιέγραψε τη μετάβαση από την απλή χρήση εργαλείων στη στρατηγική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι «οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν δεν είναι αυτές που χρησιμοποιούν AI, αλλά αυτές που το ενσωματώνουν στο λειτουργικό τους μοντέλο». Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται πλέον σε υποδομή λήψης αποφάσεων, με προϋποθέσεις την ασφάλεια, τη διαχείριση δεδομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θέτοντας το ερώτημα όχι αν, αλλά «πώς χρησιμοποιείς η AI για να αλλάξεις τον τρόπο που παράγεις αξία».

Ο CEO της Satori Analytics, κ. Μιχάλης Γεωργακόπουλος, εστίασε στην απόδοση των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι «αν επενδύσεις λίγα, θα πάρεις και λίγα» και ότι τα αποσπασματικά πιλοτικά έργα δεν οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή. Όπως ανέφερε, κρίσιμοι παράγοντες είναι η στρατηγική στόχευση, η ποιότητα των δεδομένων «garbage in, garbage out» και κυρίως η οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς «η AI αλλάζει το λειτουργικό μοντέλο των οργανισμών και αυτό απαιτεί χρόνο και προσαρμογή».

Ο B2B Marketing, CRM & Channel Management Director της COSMOTE-TELEKOM, κ. Θάνος Φαλαγάς, παρουσίασε ένα τριπλό μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε υποδομές, πλατφόρμες και υπηρεσίες δεδομένων, σημειώνοντας ότι «τα δεδομένα είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο». Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει AI σε πολλαπλές λειτουργίες, από το δίκτυο έως την εξυπηρέτηση πελατών, όπου «το 50% των κλήσεων απαντάται από AI voice εφαρμογές», ενώ επεσήμανε ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Ο General Manager για Ελλάδα και Κύπρο της IBM, κ. Δημήτρης Πρίμπας, τόνισε ότι η δημιουργία αξίας προϋποθέτει ολιστική προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι «τα pilots από μόνα τους δεν φέρνουν επιχειρηματική αξία». Όπως ανέφερε, απαιτούνται σαφή θεμέλια -δεδομένα, τεχνολογία, ταλέντο και ανασχεδιασμός διαδικασιών- καθώς και ισχυρό governance και διαλειτουργικότητα, ώστε τα διαφορετικά συστήματα να λειτουργούν συντονισμένα.

Ο Deputy General Director of Technology της ΕΡΤ, κ. Mike Nugent, ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής και ηθικής διάστασης, τονίζοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι αν θα υιοθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα το κάνουμε με υπεύθυνο τρόπο». Όπως σημείωσε, η αξιοπιστία της ενημέρωσης εξαρτάται από σαφείς κανόνες, διαφάνεια και σήμανση του περιεχομένου, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «η τεχνολογία μπορεί να εισχωρήσει ανεξέλεγκτα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Partner, Assurance Advisory Leader, EY, Ελλάδα, κ. Τριαντάφυλλος Σταυράκης.