Όπως αποκάλυψες το «LiveNews» 20χρονη κοπέλα, νυν σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος, «σπάει» τη σιωπή της και περιγράφει:

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Ήμασταν μαζί 3 χρόνια και ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Όταν γνωριστήκαμε εκείνος ήταν 22 και εγώ 17. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘σαν αυτές τις π..@ είσαι και μιλάς έτσι;’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Για τον 20χρονο δράστη σημειώνει:

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Όπως αποκαλύπτει η ίδια για το μοιραίο βράδυ:

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα ‘σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει’. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα ‘μην πας, μην πας, σε παρακαλώ’ και εκείνος μου απάντησε ‘όχι, θα πάω’. Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα ‘τι έγινε;’. Εκείνος μου απάντησε ‘του γ..@’. Του λέω ‘τι;’, μου απαντάει ‘έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’».

Τι δήλωσε ο δικηγόρος των δύο γυναικών

Τη θέση ότι το φονικό ραντεβού στον Άγιο Δημήτριο κλείστηκε εν αγνοία των εμπλεκομένων και πως η βασική κοπέλα προσπάθησε να αποτρέψει κάθε επαφή ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη, εξέφρασε ο συνήγορος των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση, μαζί με τον 20χρονο δράστη και τον φίλο του.

«Ως εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του άτυχου χαμένου παιδιού. Οι κοπέλες, από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ, προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά, πρώτα η βασικότερη –ας το πούμε έτσι– κοπέλα και μετά η επόμενη, κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση, όταν ακόμα η έρευνα ήταν όχι απλώς σε σκότος, αλλά αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του θλιβερού πατρός», σημείωσε ο δικηγόρος.

Όπως υποστήριξε, η πραγματικότητα είναι ότι «χωρίς να γνωρίζει απολύτως καμία από τις δύο απολύτως τίποτε, στήθηκε αυτό το ραντεβού». Η πρώτη κοπέλα, «ας το πούμε η ερωτική σύντροφος διαδοχικά των δύο προσώπων, των δύο παιδιών, του θύματος και του δράστη», έμαθε μόνο από τον δράστη ότι επρόκειτο να υπάρξει συνάντηση και τον απέτρεψε, λέγοντάς του προφορικά αλλά και γραπτά “Μην πας, μην πας για κανένα λόγο”.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, όταν τελέστηκε η πράξη, η κοπέλα ρωτούσε αν συνέβη κάτι και ο δράστης της απάντησε πως το θύμα δεν είχε προσέλθει. Όταν πληροφορήθηκε τι είχε πραγματικά συμβεί, έφυγε από το σημείο, πήγε στο σπίτι της και προσπάθησε να καταλάβει τι είχε γίνει. «Όταν το κατάλαβε, μάλιστα θα σας έλεγα χωρίς να το έχει ακόμα καταλάβει, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση. Δεν μπορούσαμε καν να συνεννοηθούμε, να μπουν κάποιες σκέψεις σε σειρά για να δούμε τι πρέπει να συμβεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η νεαρή ήταν παρούσα στο περιστατικό του φόνου, ο δικηγόρος απάντησε ότι «δεν το γνώριζε καν. Σας είπα και πριν ότι πληροφορήθηκε από τον ίδιο τον δράστη ότι τελικά το θύμα δήθεν δεν πήγε».

Όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της κοπέλας άκουσε ότι το παιδί είχε χάσει τη ζωή του, χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα. «Για να μην ταραχθεί η κόρη της, επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση, της είπε να επιστρέψει στο σπίτι χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι κάτι έχει πάθει ο παππούς σου. Και έτσι γύρισε το κορίτσι στο σπίτι και μετά τις αρχικές έρευνες που έγιναν, έμαθε η κοπέλα και έπεσε σε κατάσταση σοκ. Δυστυχώς, ακόμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ», σημείωσε.

Ο συνήγορος πρόσθεσε πως θεωρεί ότι η Εισαγγελία άσκησε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, ωστόσο, όπως είπε, «αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο, διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε πρώτα από την κοπέλα που είχε τη σχέση και στη συνέχεια αμέσως από τη δεύτερη».