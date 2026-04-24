Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 25χρονου στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται ως ο βασικός δράστης της φονικής επίθεσης. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές, ο 20χρονος, ο οποίος υπηρετεί ως ναύτης, φέρεται να συναντήθηκε με το θύμα στο Πάρκο Ασυρμάτου το βράδυ της 22ας Απριλίου, έχοντας μαζί του έναν φίλο του ηλικίας 18 ετών. Η συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε προηγηθεί συνεννόηση, πιθανότατα για να διευθετηθούν προσωπικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, για λόγους που φέρονται να σχετίζονται με μια γυναίκα, προκλήθηκε έντονος διαπληκτισμός.

Η ένταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να επιτεθεί στον 25χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στην περιοχή της καρδιάς. Οπως φέρεται να υποστηρίζει ο 18χρονος που βρισκόταν μαζί του, δεν κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση, λέγοντας ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο με όχημα, χωρίς να ειδοποιήσουν τις Αρχές ή να προσφέρουν βοήθεια στο θύμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια μετέβησαν και συνάντησαν τις συντρόφους τους, τις οποίες παρέλαβαν, και όλοι μαζί κατέληξαν σε εσωτερικό χώρο, όπου παρέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η συμπεριφορά αυτή αξιολογήθηκε από τις Αρχές ως προσπάθεια απομάκρυνσης από τον τόπο του εγκλήματος και ενδεχόμενης συγκάλυψης, στοιχείο που οδήγησε στην εμπλοκή και των υπόλοιπων ατόμων στην υπόθεση.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και των καταθέσεων, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Ο 20χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις – μεταξύ των οποίων ο 18χρονος και οι δύο νεαρές γυναίκες – διώκονται για υπόθαλψη εγκληματία. Η υπόθεση παρουσιάζει και ιδιαιτερότητα ως προς τη δικαστική της διαχείριση, καθώς ο βασικός κατηγορούμενος είναι εν ενεργεία ναύτης. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, όπου και θα αποφασιστεί ο διαχωρισμός της δικογραφίας ως προς την αρμοδιότητα των δικαστικών Αρχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο 20χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς σε τυχαίο έλεγχο είχε εντοπιστεί να φέρει πάνω του μαχαίρι. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του προφίλ του και ενδεχομένως να συνεκτιμηθεί στην πορεία της υπόθεσης.

Η τραγική αναγνώριση

Το θύμα, που εντοπίστηκε νεκρό στο σημείο, ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ο ίδιος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον γιο του μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες, ψυχή μου».

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασταύρωση των καταθέσεων, στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων και η αξιολόγηση των στοιχείων από τις δικαστικές Αρχές αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης που συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό στην κοινή γνώμη.