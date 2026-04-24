Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γυναίκες που καταδικάστηκαν για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 19 ετών στη Μαριάνα Μανουρά και 8 ετών στη Δήμητρα Ζ., απορρίπτοντας το αίτημά τους για αναστολή εκτέλεσης της ποινής έως την εκδίκαση της έφεσης.

Η Μανουρά επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν συνεχή αποκαταστατική νοσηλεία, ενώ η Δήμητρα Ζ. ζήτησε να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι και ηλεκτρονικό βραχιολάκι αντί εγκλεισμού. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματά τους.

Οι εφέτες έκριναν ομόφωνα ένοχες τις δύο γυναίκες, χωρίς να αναγνωρίσουν ελαφρυντικό στη Μανουρά, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν σκοτώθηκε ακαριαία ο σύντροφός της από την έκρηξη του μηχανισμού. Αντίθετα, στη συγκατηγορούμενή της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί εκφράζοντας αντίθετη άποψη.

Η Μανουρά δήλωσε στο δικαστήριο: «Δεν εξεπλάγην με την απόφαση… Δεν μετανιώνω για τίποτα. Το τίμημα το έχω πληρώσει», προκαλώντας χειροκροτήματα στο ακροατήριο. Από την πλευρά της, η Δήμητρα Ζ. ανέφερε: «Καταδικάζετε εμένα για τρομοκρατία ενώ άλλοι για εγκλήματα, όπως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντας, μένουν στο απυρόβλητο».

Οι δύο γυναίκες κρίθηκαν ένοχες, κατά περίπτωση, για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων, προμήθεια εκρηκτικών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Αθώωση του Νίκου Ρωμανού και του Α.Κ.

Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του Νίκου Ρωμανού, που αθωώθηκε για την υπόθεση, Μαρίνα Δαλιάνη, Μιχάλης Καλογήρου, Αλέξανδρος Κανελλόπουλος και Λίλα Ραγκούση, δήλωσαν: «Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με τη σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ., καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής».

Οι συνήγοροι προσθέτουν ότι «η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί». Επισημαίνουν επίσης πως «η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης, η κατασκευή σεναρίων και η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού».