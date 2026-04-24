Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε την Παρασκευή (24/4) η φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra, σηματοδοτώντας την ένταξή της στον ελληνικό στόλο του Πολεμικού Ναυτικού. Η άφιξη συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά πλάνα και θερμή υποδοχή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο (25/4) αναμένεται να επισκεφθούν τη φρεγάτα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας του 2021, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Η φρεγάτα «Κίμων» είχε υποδεχθεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο με λαμπρές τιμές, παρουσία του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ», της τριήρους «Ολυμπιάς» και έξι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια, γεγονός με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό.

Ως η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, ο «Κίμων» αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τεχνολογική υπεροχή και οι επιχειρησιακές δυνατότητές της αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού στόλου.

Η πρώτη αποστολή του «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που προκάλεσαν απόπειρες επιθέσεων με drones προς τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Η παρουσία της φρεγάτας στην περιοχή ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.