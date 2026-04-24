Ένταση σημειώθηκε έξω από τη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια της δίκης για τον Ρωμανό, όταν ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να προσεγγίσει τον χώρο μπροστά από την αίθουσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν κάνοντας χρήση κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προκειμένου να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτήν την ώρα πάντως επικρατεί ηρεμία στο Εφετείο.

Νωρίτερα, ομόφωνα αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε ένοχες δύο γυναίκες που κάθονταν στο εδώλιο για αδικήματα που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση σημαίνει ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι παρέμεναν κρατούμενοι επί μήνες, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά το πέρας της διαδικασίας.

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και των δύο συγκατηγορουμένων του, προτείνοντας παράλληλα την καταδίκη των δύο γυναικών για την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024.