Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν πολίτης εντόπισε ύποπτο αντικείμενο που αποδείχθηκε πως ήταν χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο και να εξουδετερώσει το επικίνδυνο εύρημα. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι δυνάμεις της αστυνομίας παρέμειναν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.