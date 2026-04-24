Ο Άρης βρίσκεται από σήμερα σε άδεια, ολοκληρώνοντας στα… κόκκινα την πρώτη εβδομάδα της τελευταίας διακοπής του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν χαρίστηκε χθες στους παίκτες του, με μία προπόνηση αρκετά υψηλών εντάσεων. Μία συνέχεια της έμφασης που δόθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στον τομέα της φυσικής κατάστασης από τον έλληνα τεχνικό, πριν εστιάσει σε εκείνο της τακτικής από την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι τη Δευτέρα (27/04), βέβαια, που η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις, μπορεί να έχει μία εντελώς διαφορετική κατάσταση στα χέρια της. Κάτι που συνδέεται άρρηκτα με τον αυριανό (25/04) τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ο προφανής λόγος και κατά πόσο το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΑΟΚ – ΟΦΗ θα διατηρήσει το ενδιαφέρον στις επόμενες αγωνιστικές των πλέι οφ ή αν αυτές θα εξελιχθούν σε μία τυπική διαδικασία.

To δεύτερο σενάριο δημιουργεί και ένα ερωτηματικό. Εάν, δηλαδή, μία τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα να… τρέξει νωρίτερα το προσχέδιο που υπάρχει ήδη για τη νέα σεζόν από τον Θεόδωρο Καρυπίδη ή αν θα περιμένει την τυπική ολοκλήρωση της σεζόν σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Ηδη υπάρχουν επαφές με παίκτες ενώ στο μέτωπο του προπονητή ξεχωρίζει σταθερά η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Συν το μέτωπο των ανανεώσεων αλλά και των παικτών που έχουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, αλλά υπάρχουν σκέψεις όσον αφορά το μέλλον τους.

Πάνω απ’ όλα αυτά βέβαια, ακόμα και από τον αστερίσκο της Ευρώπης, υπάρχει ακόμη ένας πολύ μεγαλύτερος και δεν είναι άλλος από το ιδιοκτησιακό. Το τοπίο παραμένει θολό σε μέρες που ακούγονται αρκετά για το μέλλον της ΠΑΕ, δίχως να επιβεβαιώνεται κάτι.

Εάν όμως υπάρχει εν τέλει φωτιά πίσω από τον καπνό, τότε και αυτό θα επηρεάσει τις όποιες κινήσεις για τη νέα σεζόν.

Η ελεύθερη πτώση του Μορόν

Από το 2025 είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι ο ανδαλουσιανός επιθετικός δεν κινείται κοντά στα περσινά του στάνταρ. Με την έλευση του 2026 δημιουργήθηκε και η ελπίδα της αντίδρασης του Ισπανού.

Ωστόσο τρεις εβδομάδες πριν από το φινάλε της σεζόν δεν τίθεται καμία αμφιβολία ότι η φετινή χρονιά είναι απογοητευτική για τον 32χρονο, κάτι που έχει επηρεάσει και την πορεία του Αρη.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Μορόν έχει σκοράρει μόνο δύο φορές μέσα στο 2026. Η πρώτη ήταν ανήμερα των Θεοφανίων στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (2-0), για να ακολουθήσει η εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (2-2) τον περασμένο Φεβρουάριο.

Δεν προκαλεί εντύπωση, λοιπόν, το γεγονός ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου τον έχει αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας στα τελευταία παιχνίδια, προτιμώντας τον Τίνο Καντεβέρε.

Σε σημείο μάλιστα που δεν αγωνίστηκε ούτε ως αλλαγή στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τον Βόλο (3-2) και τον Γρηγορίου να επιλέγει τον Κριστιάν Κουαμέ ως αλλαγή στη διάρκεια του ματς.

Η αναφορά στον Μορόν μόνο τυχαία δεν είναι, αφού και αυτός συμπεριλαμβάνεται στα συμβόλαια της επόμενης σεζόν. Από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τον Αρη, οι άνθρωποι της ομάδας καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις τους για τον ποδοσφαιριστή.