Οι αρχές της Γαλλίας διεξάγουν ποινική έρευνα για την ύποπτη παραποίηση μετεωρολογικού αισθητήρα στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, μετά από δύο ανεξήγητες αιχμές θερμοκρασίας που συνέπεσαν με κερδοφόρα στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket. Οι συναλλαγές αυτές απέφεραν σε έναν χρήστη περίπου 34.000 δολάρια.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France κατέθεσε μήνυση στη Μοίρα Αεροπορικής Χωροφυλακής Roissy για «παρεμβολή στη λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BFMTV στις 20 Απριλίου. Η μήνυση αφορά μετρήσεις του αισθητήρα στις 6 και 15 Απριλίου.

Στις 6 Απριλίου, ο αισθητήρας κατέγραψε απότομη άνοδο περίπου 4°C μέσα σε 12 λεπτά, φτάνοντας τους 22,5°C προτού επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Παρόμοιο φαινόμενο σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, με αύξηση από 18°C στους 22°C, διάρκειας λίγων λεπτών. Κανένας γειτονικός σταθμός δεν κατέγραψε αντίστοιχες μεταβολές.

Ο μετεωρολόγος Ruben Hallali δήλωσε στο BFMTV ότι οι διακυμάνσεις αυτές είναι «δύσκολο να εξηγηθούν με φυσιολογικές ατμοσφαιρικές συνθήκες», εκτιμώντας ότι πιθανότατα προκλήθηκαν από θερμαντική συσκευή κοντά στον αισθητήρα. Ο μετεωρολόγος Paul Marquis συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «δύσκολο να εξηγηθεί» χωρίς σκόπιμη παρέμβαση.

Τα συμβόλαια θερμοκρασίας του Polymarket για το Παρίσι βασίζονται στη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία που καταγράφεται από τον σταθμό του αεροδρομίου. Στις 6 Απριλίου, η στιγμιαία εκτίναξη πάνω από τους 21°C ενεργοποίησε πληρωμή άνω των 14.000 δολαρίων σε λογαριασμό που είχε δημιουργηθεί λίγες ημέρες πριν, σύμφωνα με το BFMTV. Στις 15 Απριλίου, η άνοδος στους 22°C απέφερε επιπλέον περίπου 20.000 δολάρια.

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Bubblemaps εντόπισε ότι ένας διαπραγματευτής αγόρασε μετοχές «ΟΧΙ» λίγο πριν τη δεύτερη αιχμή, σημειώνοντας απόδοση 180x. Ο συγχρονισμός των συναλλαγών και η χρήση νέων λογαριασμών ενισχύουν τις υποψίες για συντονισμένη χειραγώγηση.

Η απάντηση του Polymarket

Στις 19 Απριλίου, το Polymarket άλλαξε αθόρυβα την πηγή δεδομένων θερμοκρασίας για το Παρίσι, μεταβαίνοντας από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο Λε Μπουρζέ, όπως ανέφερε το BFMTV. Η πλατφόρμα δεν προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση ούτε ανέστρεψε τις πληρωμές.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή «δεν σημαίνει τίποτα», αφού η αγορά εξακολουθεί να εξαρτάται από έναν μόνο πάροχο δεδομένων. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, η παραβίαση αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων επισύρει ποινή έως επτά ετών φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 ευρώ.