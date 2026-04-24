Οι ελληνογαλλικές συζητήσεις κορυφής οδηγούν στη μετατροπή μιας ισχύουσας στρατιωτικής – αμυντικής συνεργασίας σε «υπαρξιακή» συμμαχία, καθώς μετά την ανανέωσή της για άλλα πέντε χρόνια προβλέπεται η αυτόματη ανανέωσή της (μετά το 2031). Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι όσα θα προβλέπονται στη νέα συμφωνία αναμένεται να αποτελέσουν οδηγό και για όσα θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια τις κυβερνήσεις των χωρών – μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο γάλλος πρόεδρος έχει δηλώσει υπέρμαχος της αυτονομίας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αποτροπής, τονίζοντας ότι το Παρίσι είναι έτοιμο να θέσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών χωρών που θα το θελήσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές σε Αθήνα και Παρίσι επισημαίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση, με αφετηρία την επίσκεψη Μακρόν, θα μπορούσε να συμφωνήσει άμεσα την ένταξη της Ελλάδας στο πλαίσιο της γαλλικής Πυρηνικής Αποτροπής (Force de Frappe). Είναι γεγονός πως η Αθήνα, βλέποντας πως το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή μεταβάλλεται προς το χειρότερο και ίσως δεν είναι μακριά μια νέα ένταση με την Άγκυρα (που εξακολουθεί να έχει ενεργό το casus belli), με αφορμή και μια σύγκρουση της Τουρκίας με το Ισραήλ, επιθυμεί να βάλει ένα ακόμα στρώμα προστασίας ειδικά σε περίπτωση που μια αναμέτρηση αποκτήσει χαρακτηριστικά υπαρξιακού κινδύνου.

Τα γαλλικά υποβρύχια

Σε εξοπλιστικό επίπεδο, προεξοφλείται πως μέσα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν θα αποκτήσει «πόντους» η υποψηφιότητα του γαλλικού υποβρυχίου Blacksword Barracuda για τον διαγωνισμό του επόμενου υποβρυχίου για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Ειδικά από τη στιγμή που οι κατασκευάστριες χώρες των άλλων τύπων φαίνονται στις πρώτες επαφές να δυσκολεύονται να υπογράψουν πως δεν θα δώσουν τα ίδια υποβρύχια και στην Τουρκία, κάτι για το οποίο οι Γάλλοι δεν φαίνονται να έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, καμία αντίρρηση. Οπως έχουν γνωστοποιήσει «ΤΑ ΝΕΑ», η Ελλάδα σε πρώτη φάση ενδιαφέρεται για τέσσερα νέα υποβρύχια, στις αποστολές των οποίων θα είναι και η προστασία υπεράκτιων υποδομών για υδρογονάνθρακες, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει τα νέα σκαριά να επιχειρούν και σε μεγαλύτερα βάθη και πιο ανοιχτές θάλασσες, όπως η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται να ταιριάζει αρκετά με το προφίλ του Blacksword Barracuda που είναι επί της ουσίας συμβατικό αντίγραφο του πυρηνοκίνητου Barracuda της κλάσης Suffren.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως απαράβατο όρο τη βιομηχανική συμμετοχή, με τους Γάλλους να είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι στο θέμα αυτό και να δηλώνουν έτοιμοι να συζητήσουν όλα τα ενδεχόμενα κατασκευής των υποβρυχίων – από την κατασκευή και των τεσσάρων στη Γαλλία με συμμετοχή ελληνικών εταιρειών μέχρι την εξ ολοκλήρου κατασκευή των τριών στην Ελλάδα και του πρώτου στη Γαλλία.