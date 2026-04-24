Παλιές πληγές που αιμορραγούν πλέον δημοσίως και προβλήματα (συντονισμού ή και «χημείας»), τα οποία κάποτε το Μέγαρο Μαξίμου ένιωθε ότι μπορούσε να κρύβει κάτω από το χαλί, διαμορφώνουν μια δύσκολη εσωκομματική εξίσωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο οικοδόμημα του κυβερνώντος κόμματος εντοπίζονται σοβαρά ρήγματα, που δείχνουν να βαθαίνουν, όσο δεν διορθώνεται το σκηνικό δυσπιστίας μεταξύ προσώπων του Μαξίμου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Από την κυβερνητική έδρα επιχειρείται εμφατικά να εκπέμπονται σινιάλα στήριξης των βουλευτών: «σηκώνουν έναν σταυρό» έλεγε προ ημερών από τη Βουλή ο Μητσοτάκης με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και χθες ο κυβερνητικός πορτ παρόλ έσπευσε να απαντήσει στις βουλευτικές ανασφάλειες περί ψηφοδελτίων και υποψηφιοτήτων στις επόμενες εκλογές. «Θα είναι στα ψηφοδέλτια» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι λίστες δεν επηρεάζονται από τις άρσεις ασυλίας των ελεγχόμενων βουλευτών στη βάση των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Απελευθερώνεται η κριτική

Κι όμως, η κριτική βουλευτών για κυβερνητικούς χειρισμούς, εισηγήσεις προσώπων κοντά στον πρωθυπουργό αλλά και για συγκεκριμένα πρόσωπα «απελευθερώνεται». Δεν μένει πια στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις των γαλάζιων, αλλά εντάσσεται σε έναν ανοικτό «πόλεμο», παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες από τα κεντρικά να αποδραματοποιήσει το βαρύ κλίμα.

Ενδεικτικές οι «πυροσβεστικές» αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, έχουμε τον ίδιο σκοπό» στο φόντο του «πυρ ομαδόν» από βουλευτές προς τους εξωκοινοβουλευτικούς της κυβέρνησης – όσους δηλαδή μένουν έξω από τη μάχη διεκδίκησης του σταυρού. Στο στόχαστρο βρίσκεται πρωτίστως ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τον οποίο προφανώς και καλύπτει το Μαξίμου, χωρίς βεβαίως να μπορεί να «αδειάσει» τους βουλευτές.

Στους «πυροσβέστες» της εσωκομματικής φωτιάς εντάσσονται επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο πρωθυπουργικός συνεργάτης Θανάσης Νέζης – πρόσωπα που κινήθηκαν παρασκηνιακά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας ευρείας «ανταρσίας» κατά τη ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ.

Τι τους εξόργισε

Ήταν μια προπασχαλινή ανάρτηση του Σκέρτσου εκείνη που λειτούργησε ως σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μέλη της γαλάζιας ΚΟ, φέρνοντας τελικά στο προσκήνιο (ψυχικές) αποστάσεις και διαφωνίες που έτσι κι αλλιώς καταγράφονταν συχνά στο παρασκήνιο. Μπορεί ο υπουργός να έγραψε ότι τιμά και σέβεται «το έργο και τον ρόλο των βουλευτών μας, πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική και δύσκολη δουλειά» αλλά οι αναφορές του σε «συναλλακτικές πελατειακές σχέσεις, το «δούναι» και «λαβείν» μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικού προσωπικού» που «ήταν από συστάσεως ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος» δεν άρεσε στην ΚΟ.

Οι βουλευτές διαμηνύουν ότι είναι οι «μαχητές» της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για «αρχοντόπουλα» του Μαξίμου, «διορισμένους» κλπ. Στον χορό της κριτικής μπαίνουν και νυν μέλη του υπουργικού συμβουλίου, όπως ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας: «Όποιος δεν έχει διεκδικήσει το ΚΜ σταυρό δύσκολα αντιλαμβάνεται το πώς αυτός κερδίζεται» είπε (Παραπολιτικά 90.1), αν και πρόσθεσε ότι «δεν θέλω να πάω στην άλλη όχθη και να ισχυριστώ ότι δεν έχει αίσθηση τού τι συμβαίνει στην κοινωνία».

Αυτό βεβαίως έτερος βουλευτής, ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ βολές υπήρξαν από τον Μάκη Βορίδη άλλοτε ένοικο του Μαξίμου (κατά της αφ’ υψηλού κριτικής) και από τους Γιώργο Βλάχο, Ανδρέα Κατσανιώτη, Χρήστο Μπουκώρο, με την μπηχτή του από τη Βουλή για κάποιους στην Αθήνα που παραγγέλνουν τη μπριζόλα και δεν ξέρουν τα προβλήματα των κτηνοτρόφων αλλά η μπριζόλα δεν παράγεται «από το gov.gr» κλπ.

Η 30η Απριλίου, η 15η Μαΐου

Κι αυτά ενώ ο Μητσοτάκης έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα: την 30η Απριλίου, μέρα συνεδρίασης (εκτός απροόπτου) της ΚΟ της ΝΔ και την 15η Μαΐου, μέρα έναρξης του τριήμερου κομματικού συνεδρίου. Αυτό θα είναι προφανώς προεκλογικό αλλά θα είναι και εκλογικό για την ανάδειξη νέας σύνθεσης της πολιτικής γραμματείας του κόμματος – του κορυφαίου οργάνου που δείχνει εσωκομματικές ισορροπίες και συσχετισμούς.

Πληροφορίες λένε ότι δεν σκοπεύουν να τρέξουν για να μπουν στον κατάλογο των ομιλητών στη συνεδρίαση της επόμενης Πέμπτης όλοι οι βουλευτές που εντοπίζουν προβλήματα συντονισμού εντός Μαξίμου και επικοινωνίας του με το κόμμα. Όμως εκτιμάται ότι δεν θα είναι εύκολη συζήτηση για τον Μητσοτάκη, ο οποίος σκοπεύει να ανοίξει την κουβέντα για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Εξάλλου ήδη προτάσεις που έχει ρίξει στο δημόσιο διάλογο δεν έχουν ενθουσιάσει ούτε τους γαλάζιους βουλευτές – π.χ το μερικό ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και η μείωση του αριθμού βουλευτών ή η επανεξέταση του σταυρού προτίμησης με βάση ένα μεικτό σύστημα που παραπέμπει στο γερμανικό μοντέλο.