Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 φέρνει ένα μείγμα ρομαντισμού και πρακτικότητας. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για τα 12 ζώδια.

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Ακόμα κι αν έχετε τον εαυτό σας στο ρελαντί σήμερα στη δουλειά σας, υπάρχουν πραγματικές συνδέσεις και πολύ ισχυροί δεσμοί που πρέπει να δημιουργήσετε. Ακολουθήστε τις ιδιοτροπίες και τα ένστικτά σας. Μπορείτε να βγείτε λίγο έξω από τον δρόμο σας για να εξομαλύνετε τις δυσκολίες και να αποφύγετε συγκρούσεις.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Εχετε μια ανάγκη να δίνετε στους άλλους και παράλληλα να είστε σε ειρήνη με τον εαυτό σας. Θα διαπιστώσετε ότι σας καλούν σε βοήθεια με κάποιον τρόπο. Πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις οικονομικές πιέσεις ώστε να μπορείτε να κάνετε μια νέα αρχή.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Υπάρχει μια υποψία ρομαντισμού στον αέρα. Μπορεί να είναι όλα στο κεφάλι σας φυσικά, αλλά συγχρόνως η κατάσταση είναι απολαυστική. Θέλετε μια σχέση υπέροχη, μοναδική και όμορφη, κάτι σχεδόν βγαλμένο από ταινία. Αλλά μην προσπαθήσετε πολύ σκληρά για να αποσιωπήσετε τις ατέλειες στη ζωή σας.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Η αισθηματική ζωή σας μπορεί να είναι πιο απολαυστική και θα κινείστε με πολύ στυλ. Είναι πιθανό να ζήσετε την καλύτερη πλευρά του συντρόφου σας, γιατί βλέπετε τη ζωή πιο χαλαρά. Ωστόσο, εσείς αισθάνεστε μοναξιά και παραμελημένοι αυτή τη στιγμή.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Περιμένετε θαύματα από τους άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε συνήθως απογοητευμένοι. Προσπαθήστε να είστε πιο ρεαλιστές, καθώς και να συγχωρείτε. Μια συνάντηση αποδεικνύεται μάλλον ευχάριστη. Βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι που αγαπάτε καταλαβαίνουν πως οι τρόποι σας δεν οφείλονται σε απόρριψή τους.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Θα είστε πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί από το συνηθισμένο. Μπορείτε να κάνετε κάποια από τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ισως χρειαστεί να ξεπεράσετε κάποια βραδύτητα, γιατί το βάζετε στα πόδια και η αφηρημάδα θα σας παρέχει μια ελκυστική εναλλακτική λύση.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Η Σελήνη σάς φτιάχνει μια καλή στιγμή για να πάτε μακριά, αλλά πρέπει να προσέξετε να μην παραπλανηθείτε από φαινομενικά καλούς ανθρώπους. Αν ανακαλύψετε ότι δεν σας ταιριάζουν οι φαντασιώσεις τελικά, ίσως να νιώσετε απογοητευμένοι.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Αν και δεν είστε πολύ ενεργητικοί, αισθάνεστε συμπάθεια. Είστε ευαίσθητοι σε λεπτά συναισθήματα και θέλετε να δώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα ό,τι χρειάζονται. Αυτό είναι κάτι που σας πιέζει να γίνετε χρήσιμοι. Η ζήλια μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, εάν απαιτήσετε την απόλυτη δέσμευση.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Βρείτε χρόνο για τα λεπτότερα πράγματα της ζωής. Γιατί δεν ακούτε μουσική όταν μπορείτε ή δεν αποκτάτε μια καλλιτεχνική εμπειρία; Στόχος για τις δραστηριότητες είναι να σας κρατήσουν ήρεμους και ευχάριστους ώστε να διοχετεύσετε πολύ περισσότερο ενθουσιασμό στην καθημερινότητά σας. Απλώς θυμηθείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Ο Ερμής και η Αφροδίτη σάς κάνουν επιεικείς και μάλλον τεμπέληδες αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είστε ευνοημένοι από τη Σελήνη και αποκτάτε τόσο περιπετειώδη τρόπο σκέψης ώστε στον τομέα της πνευματικότητας να γίνεστε αγνώριστοι. Βεβαιωθείτε ότι συγχωρείτε ακόμα και τα κρίσιμα στοιχεία στους αγαπημένους σας.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Προσπαθήστε να μην αφήσετε τον εαυτό σας να εκτραπεί από τις πραγματικές προτεραιότητές σας, αφού θα αισθάνεστε μάλλον αποκλεισμένοι. Να είστε λογικοί καθώς και γεμάτοι ελπίδα. Τα παιδιά βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους τώρα σε εσάς και αν δεν έχετε απογόνους τότε θα νιώσετε εσείς οι ίδιοι μικρότεροι.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Η θέση της Σελήνης σάς κρατά έξυπνους μέσα στο πολυάσχολο πρόγραμμά σας. Θα υπάρξουν περισσότερα πηγαινέλα, συζητήσεις, συσκέψεις και γενικά κουβεντούλα. Θα έχετε μεγαλύτερη επίγνωση των καθημερινών επαφών, όπως με γείτονες και αδέρφια.