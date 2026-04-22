ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα θα δώσετε προσοχή σε οικονομικά θέματα. Μερικές φορές είναι γοητευτική η άποψή σας ότι τα οικονομικά σας θα τακτοποιηθούν από μόνα τους αλλά τώρα δεν πρόκειται να λειτουργήσει για σας αυτό. Ετσι, ασκήστε κάποια πίεση και έλεγχο στη ζωή σας ώστε να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ακόμη και αυτοί με τη μικρότερη αυτοπεποίθηση είναι πιθανότερο να πάρουν τα πάνω τους και να εργαστούν καλύτερα τις προσεχείς εβδομάδες. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τι θέλετε να επιτύχετε άμεσα. Τίποτε άλλο εκτός από τα φυσικά όρια της φαντασίας σας, είναι η κατευθυντήρια γραμμή σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μεγάλη ενεργειακή δίνη σάς υψώνει σήμερα εμπόδια. Εχετε όμως μια ευκαιρία να προστατεύσετε και να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, γι’ αυτό μην την σπαταλήσετε. Μπορεί να αισθανθείτε πολύ εύθραυστοι και να είστε περισσότερο αργοί στις κινήσεις σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να κουβεντιάζει με παρέες σας σχετικά με νέους τρόπους για να αυξήσετε το εισόδημά σας και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Αλλωστε φημίζεστε για την ικανότητά σας στην οικονομία.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τον τελευταίο καιρό, υπήρξε κάποια έμφαση σε θέματα σταδιοδρομίας αφού αν μη τι άλλο ο παράγοντας της αξίας σας δεν αναγνωρίζεται σωστά. Η υπομονή και η αξιοπρέπειά σας θα κερδίσει και έτσι τώρα θα αρχίσετε να βλέπετε τα κέρδη που σας αξίζουν. Αν έχετε αναλάβει κάποιες μελέτες ή έρευνες, θα ενισχύσει την εκτίμησή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Το σθένος και το πνεύμα σας τονίζονται σήμερα. Θα θέλατε να περνάτε τον χρόνο σας με πνευματικά ερεθίσματα και εμπνέοντας τους ανθρώπους. Μακρινοί ορίζοντες σας δελεάζουν – ψυχικά, πνευματικά και γεωγραφικά. Δοκιμάστε να κάνετε ειδικά σχέδια για να πάτε κάπου που δεν είχατε επισκεφτεί παλιότερα.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η αλλαγή της Σελήνης κρατά στο προσκήνιο ό,τι αγαπάτε σήμερα. Θα προστεθεί μια νότα ίντριγκας στις στενές σχέσεις σας, μπορείτε να βρείτε ακριβώς τον τέλειο έρωτα, ή να εμβαθύνετε την απόλαυσή σας σε άλλες σημαντικές ιδέες. Η δημιουργικότητα είναι μεγάλη σήμερα, οπότε αφήστε τις άγριες και τρελές ιδέες να σας κατακλύσουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Ισως να είστε διχασμένοι ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει με τις πιο κοντινές σχέσεις σας και τι πρέπει να κάνετε για τη διατήρηση της ακεραιότητάς σας. Να προσπαθήσετε να μην αφήσετε κανένα δράμα στο σπίτι να επηρεάζει την απόδοσή σας στο δουλειά.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Σήμερα έχετε πολλές δυνατότητες. Αν έχετε παίξει τα χαρτιά σας σωστά, έχετε όλα τα χρήματα που χρειάζεστε, κάνετε σεξ ακριβώς όσο συχνά σας αρέσει, έχετε τότε και την εξουσία. Οι καλές ιδέες είναι στον αέρα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Θα είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ημέρα. Γιατί να μην καλέσετε μια συνάντηση των αγαπημένων σας ανθρώπων σας στο σπίτι σας και να περάσετε το βράδυ ανταλλάσσοντας απόψεις διασκεδάζοντας; Οι ρομαντικές πηγές ενέργειας είναι σαν παιχνίδι, οπότε αν έχετε διάθεση μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Πουθενά σαν το σπίτι σας και όσο περνάει ο μήνας, τόσο το συνειδητοποιείτε. Ισως έχετε μείνει πίσω στη δουλειά για να ολοκληρώσετε την ανακαίνιση ή τη διακόσμηση ενός έργου που αρχίσατε νωρίτερα. Ισως απλά απολαμβάνετε το περιβάλλον στο σπίτι με τους αγαπημένους σας. Η άνεση και η ικανοποίηση είναι οι λέξεις – κλειδιά σήμερα.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ο ρυθμός της ζωής σας θα πρέπει να πάρει σημαντική άνοδο. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων, αναμένεται να κάνετε πολλές συζητήσεις και ακροάσεις, όπως είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε να πείτε.