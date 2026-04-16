ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Γίνεστε εσείς απρόσεκτοι στην εργασία ή το παρατηρείτε τώρα στους συναδέλφους σας; Οταν τα χρήματα σας ανησυχούν, γίνεστε πολύ νευρικοί. Ετσι μην αρχίζετε και ξεψειρίζετε τα πάντα, απλώς συνεχίστε να προχωράτε ευθεία. Η κοινή λογική είναι το ζητούμενο, οπότε χρησιμοποιήστε πρακτικά το ταλέντο και την αποφασιστικότητά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Περισσότερο ανήσυχοι από το συνηθισμένο, θα πρέπει να κρατηθείτε σε κίνηση, επισκεπτόμενοι όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους. Εχετε τη δυνατότητα να θέσετε τις ιδέες σας με σαφήνεια, αλλά η γλώσσα σας θα μπορούσε να είναι πολύ απότομη. Ετσι σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Το εύστροφο μυαλό σας διακρίνεται από μεγάλη έμπνευση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Εχετε μια πραγματική κατανόηση του πόνου των άλλων ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Αυτό σάς προσδίδει προστιθέμενη συμπάθεια και σας κάνει πολύ υποστηρικτικούς ακροατές. Δεν χρειάζεται να παλέψετε για να κερδίσετε την προσοχή, διότι ξέρετε πως θα έρθει στην ώρα της.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Συζητήστε τις μελλοντικές δυνατότητές σας τώρα. Αναζητήστε τις φωτεινότερες εμπνεύσεις σας. Φίλοι σας θα σας λατρέψουν γιατί είστε μέσα στις τελευταίες εξελίξεις, αλλά μην επανέλθετε στο πώς ήταν τα πράγματα. Είστε πολύ ανοιχτοί σε νέες ιδέες, ιδιαίτερα εκείνες που ενδέχεται να ταράξουν τους άλλους.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Πραγματικά κάνετε τον κόπο να μιλήσετε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Οι φιλοδοξίες σας σάς βοηθούν να απογειώσετε αυτές τις δεξιότητες επικοινωνίας. Οντας πρακτικοί, μεθοδικοί και εστιασμένοι στους σκοπούς σας θα δείτε όφελος στη δουλειά σας. Δεν έχετε χρόνο για ασάφεια ή συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Διαφορετικά θέματα σας συναρπάζουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Ενδιαφέροντες άνθρωποι από εναλλακτικά περιβάλλοντα και χώρες σάς κάνουν να ψάχνετε περισσότερο τη διανοητική διέγερση. Οι σύντροφοί σας είναι εκεί για να μοιραστούν τις απόψεις σας. Ισως δεν θέλετε να είστε απολύτως ειλικρινείς σχετικά με ορισμένα θέματα τώρα.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Θα πρέπει να προχωρήσετε εις βάθος στα οικονομικά θέματα, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο μέχρι να δείτε φως στο τούνελ. Είναι μια μέρα κατάλληλη για διαπραγματεύσεις και δικαιότερες διευθετήσεις σε όλα τα θέματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Είστε πρόθυμοι να αποδώσετε δικαιοσύνη σήμερα. Εκφραστείτε με ανοχή και αμεροληψία, αλλά μη μετακινηθείτε από αυτό που πραγματικά πιστεύετε. Οι κοινωνικές συναναστροφές και η ψιλοκουβέντα είναι με το μέρος σας, όχι μόνο με τους στενούς σας συνεργάτες, αλλά στον ευρύτερο κύκλο φίλων και γειτόνων.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Κάντε μια πιο πρακτική προσέγγιση στην εργασία. Η ανάπτυξη και η όρεξη για τη λεπτομέρεια πριμοδοτούν την κοινή λογική της ομάδας σας. Παράλληλα, μπορείτε να δείτε τα κενά και τις ελλείψεις σας. Η σύγχυση, το χάος ή η προχειρότητα θα σας φέρουν αρκετά πίσω.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι μικρές λεπτομέρειες είναι το φόβητρό σας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν κρυφά το θάρρος σας, γιατί είστε τόσο ειλικρινείς, αν και μερικές φορές αναρωτιούνται για την έλλειψη ταπεινότητάς σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχετε τον δικό σας τρόπο έκφρασης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Τα συναισθήματά σας θολώνουν την κρίση σας αφού είστε περισσότερο ευαίσθητοι. Ισως να μην αντέχετε την κριτική. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε υπερβολικά αμυντικά, καθώς μάλλον δεν είναι απαραίτητο. Να έχετε έναν πιο ευφάνταστο τρόπο σκέψης και ομιλίας.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Μπορεί να μην καταφέρετε να κάνετε πολλά πράγματα εις βάθος αλλά σίγουρα δεν θα βαρεθείτε σήμερα. Επειδή βλέπετε την αλήθεια καθαρά, μπορεί να συναντήσετε και κάποια κριτική. Προσπαθήστε να προσθέσετε στις επαφές σας ειλικρίνεια και να καταστήσετε προφανές ότι δεν θέλετε καμία ζημιά.