ΚΡΙOΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα ίσως να νιώσετε αρκετά αναστατωμένοι. Είναι λογικό γιατί προκύπτουν αρκετές συγκρούσεις με τους γύρω σας και ειδικά με τις γυναίκες της οικογένειάς σας. Επίσης, θα τα βρείτε σκούρα όταν θα κληθείτε να χειριστείτε τον προϋπολογισμό και τα έξοδα του σπιτιού σας. Μην κάνετε ωστόσο υπερβολές.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ισως προκύψουν κάποιες διενέξεις με τους συγγενείς σας εξαιτίας κάποιων οικογενειακών ή οικονομικών ζητημάτων που σιγοκαίνε. Οι δικοί σας άνθρωποι δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τις αντιδράσεις των άλλων, με αποτέλεσμα να σας περνάνε τον εκνευρισμό τους.

ΔIΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μπορείτε να αφιερώσετε τη σημερινή ημέρα στην αναδιοργάνωση του νοικοκυριού σας. Μπορείτε άνετα να αλλάξετε τη διακόσμηση και τη θέση των επίπλων, μέχρι να αισθανθείτε ότι όλα είναι όπως τα θέλετε. Φροντίστε να μη σας ενοχλούν οι γύρω σας όσο ασχολείστε μ’ αυτά τα ζητήματα, ώστε απερίσπαστοι να καταλήξετε στο καλύτερο αποτέλεσμα.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ημέρα σάς αφήνει πολλά περιθώρια δράσης σε κάθε τομέα που σας απασχολεί. Ετσι λοιπόν είναι σωστό να συνδυάσετε τη στρατηγική με μεγάλη ανάλυση των γεγονότων και προσοχή, ώστε να πάτε ένα βήμα μπροστά σε ό,τι κι αν κάνετε.

ΛEΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα όλα αυτά που θα σας κάνουν να αισθάνεστε μια σχετική ασφάλεια είναι όσα στην πραγματικότητα μπορούν να τραβήξουν το χαλί κάτω απ’ τα πόδια σας και να σας στείλουν στην άβυσσο. Αν θέλετε να διορθώσετε τα πράγματα, φροντίστε να ορθώσετε το ανάστημά σας.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς. Πολλά πράγματα στη ζωή σας αλλάζουν χωρίς να μπορείτε καλά καλά να τα ελέγξετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι για κακό. Αν θέλετε να αντιδράσετε, φροντίστε τουλάχιστον να το κάνετε σύμφωνα με τα πιστεύω σας και να μην πέσετε στην παγίδα της ένστασης για την ένσταση.

ΖΥΓOΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ημέρα σας ξαφνικά αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικά γι’ αυτούς που έχουν τη δική τους επιχείρηση ή δραστηριοποιούνται σε διευθυντικές θέσεις, το πρόγραμμά τους θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με συναντήσεις, τηλεφωνήματα και λοιπές επαφές με πελάτες και συνεργάτες. Οι νοικοκυρές θα είναι επίσης πολύ απασχολημένες.

ΣΚΟΡΠΙOΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Δεν είναι άσχημη η στιγμή για να προσαρμοστείτε σε νέο περιβάλλον σήμερα και να αλλάξετε ό,τι σας προκαλεί άσχημα συναισθήματα. Ετσι, θα μπορέσετε πιο εύκολα να δεχθείτε νέους κανόνες και επιβολές που ενδεχομένως να καθορίζουν την καθημερινότητά σας.

ΤΟΞOΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν θέλετε να κάνετε μια ενδελεχή έρευνα ή να ασχοληθείτε με σπουδές, μαθήματα και σεμινάρια, σήμερα είναι η κατάλληλη περίοδος για να το κάνετε. Βέβαια, θα πρέπει για λίγο να απομονωθείτε απ’ το περιβάλλον σας, ώστε να έχετε την απαραίτητη ησυχία για να ψάξετε αυτά που σας απασχολούν.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Ακούστε σήμερα τα παράπονα και τα επιχειρήματα που έχουν να σας εκθέσουν οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες σας. Αν καταφέρετε να μείνετε ψύχραιμοι και να μην αντιδράσετε ακραία στα λόγια τους, τότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Θα δείτε μάλιστα ότι πολλά απ’ αυτά που θ’ ακούσετε έχουν λογική και μπορούν να εφαρμοστούν.

ΥΔΡΟΧOΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Το κλειδί για να περάσετε μια ήσυχη μέρα σήμερα είναι να είστε καλά οργανωμένοι στο οτιδήποτε και να μη χάσετε ούτε λεπτό χρόνου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εποικοδομητικά. Αν ήδη σκέφτεστε έτσι, τότε δεν έχετε παρά να προχωρήσετε μπροστά και να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις.

ΙΧΘYΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οσο ο ήλιος καίει, εσείς θα ασχολείστε με δουλειές ρουτίνας και πράγματα που πραγματικά δεν σας εκφράζουν. Μόλις τελειώσετε με όλα αυτά, μπορείτε να αφιερώσετε τον χρόνο σας στα παιδιά σας και στους αγαπημένους σας ανθρώπους.