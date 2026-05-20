Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Για να αποδείξετε τη δύναμη και το ταλέντο σας, δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε ασυνήθιστους τρόπους. Δείξτε τον αυθεντικό σας εαυτό. Το κουράγιο, η ακεραιότητα και η αποφασιστικότητά σας θα αναδειχθούν μέσα από τη φυσική σας συμπεριφορά.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η εσωτερική σας ένταση και η ανυπομονησία ίσως κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα. Δεν είναι απαραίτητα αρνητικά στοιχεία, αρκεί να τα συνδυάσετε με μετρημένες κινήσεις και ψύχραιμη σκέψη ώστε να πετύχετε τα αποτελέσματα που επιδιώκετε.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η ημέρα ευνοεί τα πειράματα και τις δοκιμές νέων ιδεών. Μην κυνηγήσετε δύσκολους στόχους· απολαύστε τη διαδικασία και αφήστε τον αυθορμητισμό να σας οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αν και οι συνθήκες δεν προμηνύουν εύκολες επιτυχίες, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να μείνετε αδρανείς. Διεκδικήστε το δικό σας μερίδιο στη λάμψη και μην αφήνετε τις ευκαιρίες να χαθούν.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Παρά το ότι οι καταστάσεις φαίνονται ευνοϊκές, περιορισμοί –εξωτερικοί και εσωτερικοί– δεν σας επιτρέπουν να κινηθείτε ελεύθερα. Αναγνωρίστε τι σας κρατά πίσω και κινηθείτε σταθερά προς τους στόχους σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Μην αφήνετε τις υποψίες να κυριαρχήσουν στη σκέψη σας. Επικεντρωθείτε σε δημιουργικές δραστηριότητες που θα ενεργοποιήσουν τη λογική και την ευαισθησία σας. Η προσοχή στις λεπτομέρειες θα σας ανταμείψει.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Τα νεύρα σας βρίσκονται σε ένταση σήμερα. Σας ενοχλούν τόσο οι δραστήριοι όσο και οι υπερβολικά ευθείς άνθρωποι. Αποδεχθείτε πως ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω σας και ότι δεν είστε εσείς που θέτετε πάντα τους όρους.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Περιορίστε τα έντονα συναισθήματα και επικεντρωθείτε σε πρακτικά ζητήματα, όπως η εργασία σας. Οι αλλαγές γύρω σας επηρεάζουν τις σχέσεις σας, αλλά μια πιο άμεση και ειλικρινής στάση θα βοηθήσει.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ένας πιο δραστήριος ρυθμός ζωής θα σας ωφελήσει σήμερα. Οι αξίες σας ίσως δοκιμαστούν, αλλά αν αφιερώσετε χρόνο στα παιδιά ή σε μια δημιουργική δραστηριότητα, θα νιώσετε ανανεωμένοι.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ημέρα προσφέρεται για δουλειές ρουτίνας στο σπίτι. Αν δεν έχετε διάθεση, ξεκινήστε νωρίς ώστε να αποφύγετε την κούραση της ημέρας. Η συνέπεια θα σας γλιτώσει από περιττό άγχος.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Ένα σύντομο ταξίδι ή μια βόλτα θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε. Ωστόσο, μια διαφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη αντιπαράθεση. Θέματα του παρελθόντος επανέρχονται, επηρεάζοντας τις σχέσεις σας.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ημέρα δεν ευνοεί την απομόνωση ή την ονειροπόληση. Οι εξελίξεις θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση, απαιτώντας δράση και προσαρμοστικότητα. Μείνετε ενεργοί και αποφύγετε την αδράνεια.