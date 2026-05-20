Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου να διατάξει βομβαρδισμό εναντίον του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι ελπίζει να αποφευχθεί η επανέναρξη των επιθέσεων. «Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση για το πόσο σκοπεύει να περιμένει μέχρι το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα: «Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία, ζητώντας ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολά, οργάνωση προσκείμενη στην Τεχεράνη.

Ακύρωση επίθεσης και μεσολάβηση συμμάχων

Ο κ. Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε την ύστατη στιγμή προγραμματισμένη επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Εξήγησε μέσω Truth Social πως ανακάλεσε τη διαταγή έπειτα από παρεμβάσεις των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι θεωρούν εφικτή τη σύναψη συμφωνίας.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε διφορούμενος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μιλώντας για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. «Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

Απειλές από την Τεχεράνη και νέα ένταση

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε η εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ —μεταξύ αυτών και η Ρωσία— καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης. Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το Ιράκ, όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν.

Μετά την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι θέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ιδιαίτερα απομακρυσμένες, ειδικά ως προς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η νέα ιρανική πρόταση και οι απαιτήσεις

Η ιρανική διπλωματία γνωστοποίησε ότι απέστειλε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για την άρση του αδιεξόδου, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό της. Επανέλαβε τις πάγιες απαιτήσεις της Τεχεράνης για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό και άρση των διεθνών κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι στόχος της είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο —κάτι που η Τεχεράνη αρνείται επί δεκαετίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, η Ουάσιγκτον ζητεί το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση και να παραδώσει στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο υψηλού ποσοστού που διαθέτει.

Εντάσεις σε Κόλπο και Λίβανο

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να ελέγχει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, κρίσιμο για τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας οικονομικές αναταράξεις διεθνώς. Οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Στον Λίβανο, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολά, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέους βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τον θάνατο 19 ανθρώπων, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολά ανέφερε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με ισραηλινούς στρατιώτες στον νότο, ενώ ΜΚΟ ανακοίνωσε την επιστροφή στις ΗΠΑ ενός άνδρα ιρανικής καταγωγής, ο οποίος είχε εκτίσει δεκαετή ποινή φυλάκισης στο Ιράν για κατασκοπεία.