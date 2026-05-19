Κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση αντιμετωπίζει πρώην γιατρός στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα που οδήγησε 15 ασθενείς να καταθέσουν εναντίον του.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ απήγγειλε κατηγορίες στον 74χρονο ομογενή Stellios «Stan» Theodoros για 94 περιπτώσεις βιασμού και 54 για σεξουαλικές επιθέσεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ABC News Australia, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Upper Mount Gravatt ξεκίνησε την επιχείρηση «Xray Cariyna» τον Αύγουστο του 2025, ύστερα από καταγγελίες που υπέβαλλαν πολλές γυναίκες.

Η αστυνομία αναφέρει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο 74χρονος από το Highgate Hill φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες, ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως γιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.

Η επαγγελματική πορεία και η δικαστική συνέχεια

Ο οικογενειακός γιατρός εργαζόταν στο Wellers Hill Medical Centre μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021 και είχε απομακρυνθεί από τη θέση του διευθυντή εταιρείας το προηγούμενο έτος. Ο 74χρονος αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Μπρισμπέιν στις 23 Ιουνίου.

Ο ανώτερος επιθεωρητής Denis Silk του UMG CIB κάλεσε όσους διαθέτουν πληροφορίες να “επικοινωνήσουν απευθείας με την αστυνομία ή ανώνυμα με το Crime Stoppers”, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής του κοινού στην έρευνα.

Μία πρώην ασθενής που υπέβαλε καταγγελία δήλωσε στο ABC ότι οι κατηγορίες ήταν “πολύ καιρό καθυστερημένες”. «Αισθάνομαι μεγάλη ανακούφιση. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο και έπρεπε να γίνει γνωστό ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες», τόνισε.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επισημαίνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.