Η Άρσεναλ έπρεπε να περιμένει 22 χρόνια για την κατάκτηση της Premier League, μετά τη σεζόν 2003-04 και το αήττητο. Η Μπόρνμουθ της έκανε το «χατήρι» και με σκορ 1-0, της έδωσε τον πολυπόθητο τίτλο.

Στο Λονδίνο έγινε το «έλα να δεις», με τους πανηγυρισμούς να μην αφήσουν σίγουρα το νησί να κοιμηθεί.

Η πρώτη ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της Άρσεναλ μετά τον τίτλο

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Δείτε τις αντιδράσεις από τους φίλους των «κανονιέρηδων»

View this post on Instagram A post shared by Sky Sports (@skysports)

The scenes outside The Emirates in north London, as Arsenal officially became Premier League champions. 🤯❤️ pic.twitter.com/331rJcFlrp — DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026

Arsenal fans celebrating Eli Junior Kroupi’s goal against Man City. They are 15 minutes away from becoming Premier League champions. pic.twitter.com/dkKIVVLtxq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 19, 2026

Οι αντιδράσεις των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι μετά τη λήξη του παιχνιδιού

Manchester city players are crying 😭😭😭 pic.twitter.com/znkr5586g2 — Forever Arsenal (@ArsenalN10) May 19, 2026

Manchester City players reacting to Arsenal being crowned Premier League champions. 🏆 pic.twitter.com/QRmsmyIOcJ — DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026

Η Viral αντίδραση φίλου των «πολιτών»